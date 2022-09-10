День українського кіно відзначають у нашій країні у другу суботу вересня. 2022 року свято припадає на 10 число.
Саме час привітати тих, хто приклав руку до цієї промисловості. Розвиток української культури допомагає передавати з покоління в покоління нашу автентичність, а також нагадувати всьому світу про існування українців, звичаїв та традицій.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем українського кіно у листівках та СМС, які порадують усієї причетних до цієї індустрії теплим словом чи гарною листівкою.
***
З Міжнародним днем кіно,
Життя кращим робить воно.
Щоб життя було різноманітним,
Дивіться більше фільмів різних.
Нехай кіно вам допомагає
І настрій піднімає.
Нехай нам сил додасть воно.
Ура і хай живе кіно!
***
Вітаю з Днем кіно і хочу побажати великих чудес у житті, щасливих сюжетів, кадрів удачі та успіху, кохання та веселощів, щирих емоцій і приголомшливих відчуттів, незабутніх вражень і добрих кінофільмів, що дарують надію і чудовий настрій.
***
Вітаю тебе з днем українського кіно. Бажаю зняти свій найкращий фільм, а потім ще один, і ще, і щоб твоє ім’я було набагато відомішим за Спілберга або Хічкока!
***
Дорогий друже. Вітаю тебе з твоїм чудовим святом – Днем українського кіно. Кіно – це почерк душі режисера, актора, оператора, сценариста, гримера. Нехай же цей почерк буде каліграфічним, виразним і вільним!
***
Вітаємо вас з професійним святом – Днем українського кіно! Немає людини, яка б не любила кіно: наукове або документальне, публіцистичне чи художнє. Кіно – мистецтво зрозуміле кожному. Зі святом вас, шановні працівники кінематографії!
***
Вересень вже настав – саме час ознайомитись зі святами, які нам приготував перший місяць осені. У списку як державні важливі дні, так і церковні. Ознайомитися з повним календарем свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.