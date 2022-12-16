Різдво Христове – одне з найважливіших релігійних свят. Як у будь-якої іншої важливої дати, ця також має свої традиції, деякі з них церква не підтримує, наприклад – ворожіння.

Усі новорічні свята сповнені дива та магії, тому на них існують різні обряди та ритуали. Так, наші предки намагалися дізнатися про свою долю, зокрема – незаміжні дівчата ворожили на нареченого в ніч Різдва.

Деякі й зараз намагаються таким чином дізнатися свою долю, проте не варто це сприймати всерйоз, здебільшого – жартома чи як розвагу. Але це не означає, що не варто вірити у чудеса, – а раптом.

Зараз дивляться

Ворожіння на Різдво

Ворожіння з гребінцем

Перед сном незаміжня дівчина повинна покласти під свою подушку гребінець, після чого проговорити: Суджений-ряджений, причеши мені голову. І лягти спати. У сновидінні ви повинні побачити свою долю, а суджений розчеше вам волосся.

Ворожіння на ім’я майбутнього коханого

Прокинувшись, треба вийти на вулицю і спитати ім’я у першого зустрічного чоловіка. Вважається, що саме так зватимуть вашого нареченого.

Ворожіння за допомогою солоного

Перед сном потрібно з’їсти щось солоне, але в жодному разі не запивати водою. Засинаючи, треба промовити: Суджений-ряджений, прийди до мене і дай мені напитися. Той, хто уві сні принесе води, і стане у майбутньому чоловіком.

Ворожіння на дзеркалі та місяці

Вночі візьміть дзеркало і підійдіть до вікна, направте його так, щоб у ньому відбивався місяць. Що більше місяців буде, то більшою буде сім’я.

Ворожіння на бажання за допомогою кішки

Якщо у вас є кішка, загадайте бажання та покличте її, важливо, щоб у цей час ви були в різних кімнатах. Якщо вона переступить поріг лівою лапою, бажання здійсниться, якщо правою – ні.

Ворожіння на нитках

Таке ворожіння підходить для компанії. Кожна дівчина бере нитку, важливо – щоб у всіх вони були однакової довжини, – та підпалює. У кого першою згорить, та й вийде перша заміж.

Ворожіння на характер судженого за допомогою води та склянок

Для цього ворожіння знадобиться чотири склянки з водою. В одну покладіть мед, в іншу сік лимона, в третю сіль, і в останню – трохи вина.

Попросіть іншу людину перемішати склянки і накрити кожну з них так, щоб ви не знали, де яка стоїть.

Після цього оберіть будь-яку склянку наосліп і зробіть ковток. Якщо вода була з медом – майбутній чоловік буде добрим, якщо із соком лимона – заміж вийдете не скоро, якщо із сіллю – через чоловіка буде чимало сліз, і якщо з вином, то обранець любитиме алкогольні напої.