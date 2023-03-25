Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

З вірою в серці: листівки на Благовіщення в Україні

25 Березня 2023, 06:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дева Мария
Джерело: Depositphotos

Благовіщення – це церковне свято, яке нагадує про зачаття Діви Марії та подальше народження Ісуса. Це третє за величчю свято після Різдва та Великодня.

Саме час зібратися з близькими або родиною за столом. Однак, якщо ви дотримуєтеся Великого посту, то краще утриматися від деяких страв.

У будь-якому разі, варто привітати своїх друзів зі святом.

Зараз дивляться

Факти ICTV підготували листівки на Благовіщення, які зігріють теплом навіть на відстані. Життя завжди перемагає смерть, і про це варто пам’ятати у складні часи для нас усіх.

Благовіщення Благовіщення Благовіщення

Березень уже майже закінчився – час зустрічати квітень. Середина весни принесе українцям багато свят. Приміром, віряни відзначатимуть Великдень, який припадає на 16 числа. А на кінець місяця припадає Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 року можна на Фактах ICTV.

Читайте також:
ЦеркваВеликий піст і Великдень: церковний календар на квітень 2023

Теги
Благовіщення Привітання Привітання зі святами
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь