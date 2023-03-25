Благовіщення – це церковне свято, яке нагадує про зачаття Діви Марії та подальше народження Ісуса. Це третє за величчю свято після Різдва та Великодня.

Саме час зібратися з близькими або родиною за столом. Однак, якщо ви дотримуєтеся Великого посту, то краще утриматися від деяких страв.

У будь-якому разі, варто привітати своїх друзів зі святом.

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