Традиційно у ніч із 31 жовтня на 1 листопада в усьому світі відзначатимуть Геловін.

Щоб сповна відчути атмосферу свята, варто поексперементувати зі своїм зовнішнім виглядом та перевтілитися у містичних чи навіть моторошних героїв.

У геловінському образі важлива кожна деталь, зокрема й манікюр. З нагоди свята можна надати перевагу яскравим відтінкам на нігтях.

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А також буде доречно додати малюнки із зображенням павука, привида чи, наприклад, кажана. Найкращі ідеї манікюру на Геловін 2023 – далі у матеріалі.

Манікюр з привидами

Спробуйте поєднати нюдові класичні кольори із символом Геловіна – привидами. Такий дизайн точне не набридне, і пасуватиме до будь-якого аутфіту.

Скелети на нігтях

Такий оригінальний дизайн матиме гарний вигляд на тлі чорного лаку. Якщо ж ви полюбляєте більш лаконічний манікюр – намалюйте скелети лише на безіменних пальцях.

Кривавий манікюр

Якщо не боїтеся вигляду крові, то з нагоди свята можна намалювати її на нігтях. Обирайте яскравий колір, який зробить дизайн максимально реалістичним.

Милий гарбуз

Гарбуз вважається одним із головних атрибутів Геловіна, тому його не можна оминути, обираючи манікюр до свята.

Нафарбуйте нігті яскравим помаранчевим кольором, а чорним доповніть незвичний дизайн.

Також можна урізноманітнити класичний френч, додавши до нього гарбуз, кажана чи павутинку.