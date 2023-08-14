Маковія або Медовий спас у 2023 році припадає на 14 серпня. Свято присвячене Ісусу Христу.
Цього дня заведено святити в церквах мед, овочі, мак, і навіть воду. Наші предки вірили, що тоді мед отримає цілющу силу. Крім цього заведено також відзначати свято за круглим столом і вітати близьких з важливим днем.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Медовим спасом у листівках, СМС і прозі, які порадують близьких і піднімуть настрій.
Привітання з Медовим спасом у СМС
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Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
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Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!
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Маковій, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
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Перший Спас прийшов, ура!
Збирати медок усім нам пора.
Якщо буде солодкий мед,
Достаток вас не омине.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде приємний.
Ну а якщо мед тягучий,
Чекай любові палкої й жагучої!
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Бажаю любові вам солодкої, як мед.
І нехай скоріше вона до вас прийде.
Здоров’я побільше, терпіння, сил,
І криза в країні, щоб скоріш відступила.
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Привітання з Медовим спасом у листівках
Привітання з Медовим спасом у прозі
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Медових пряників тобі в Спас! І медового солодкого закінчення літа! Перший спас несе м’яке сонечко та ще безліч можливостей насолодитися його теплом! Нехай тобі буде медово та тепло весь день, весь місяць, весь рік!
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Нехай Перший Спас подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров’ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
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Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і дари в цей день.
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В День Першого Спаса прийміть наші найщиріші привітання та побажання миру, добра, достатку і злагоди. З Маковієм, з Медовим Спасом!
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Для тих, хто мало знає про звичаї на свята, варто дізнатися про традиції Медового спаса. Тут є навіть заборони, які точно не варто порушувати.