Маковія або Медовий спас у 2023 році припадає на 14 серпня. Свято присвячене Ісусу Христу.

Цього дня заведено святити в церквах мед, овочі, мак, і навіть воду. Наші предки вірили, що тоді мед отримає цілющу силу. Крім цього заведено також відзначати свято за круглим столом і вітати близьких з важливим днем.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Медовим спасом у листівках, СМС і прозі, які порадують близьких і піднімуть настрій.

Привітання з Медовим спасом у СМС

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Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

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Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

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Маковій, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

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Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам пора.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не омине.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде приємний.

Ну а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої й жагучої!

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Бажаю любові вам солодкої, як мед.

І нехай скоріше вона до вас прийде.

Здоров’я побільше, терпіння, сил,

І криза в країні, щоб скоріш відступила.

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Привітання з Медовим спасом у листівках

Привітання з Медовим спасом у прозі

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Медових пряників тобі в Спас! І медового солодкого закінчення літа! Перший спас несе м’яке сонечко та ще безліч можливостей насолодитися його теплом! Нехай тобі буде медово та тепло весь день, весь місяць, весь рік!

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Нехай Перший Спас подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров’ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

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Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і дари в цей день.

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В День Першого Спаса прийміть наші найщиріші привітання та побажання миру, добра, достатку і злагоди. З Маковієм, з Медовим Спасом!

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Для тих, хто мало знає про звичаї на свята, варто дізнатися про традиції Медового спаса. Тут є навіть заборони, які точно не варто порушувати.