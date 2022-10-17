Наприкінці жовтня українці відзначають Вечір усіх святих – Геловін. Свято припадає на ніч з 31 жовтня по 1 листопада, таїть у собі безліч традицій та звичаїв.

Серед них – прикрашати свої будинки та створювати для цього декорації. Незмінним атрибутом Геловіна є гарбуз, з якого заведено створювати зловісну гримасу. Існує безліч способів розмалювати гарбуз, і в цьому допоможуть прості поради.

Як розмалювати гарбуз на Геловін – далі в матеріалі.

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Насамперед потрібно вибрати гарбуз. Він повинен бути максимально привабливим, а його поверхня не повинна мати вад, тріщин та подряпин. Краще уникати плодів з великою кількістю виступів і нерівностей – їх буде складно пофарбувати.

Далі – потрібно помити та обсушити гарбуз. Для цього потрібно використовувати вологу ганчірку, серветку або туалетний папір. Використовувати щітки не варто, щоб не пошкодити поверхню.

Наступний крок – вибір дизайну. Краще уникати складних візерунків. Достатньо придивитися до кота, кажана, або навіть до голови чудовиська Франкенштейна. Перш ніж малювати на гарбузі, краще скласти ескіз на аркуші паперу.

Після створення малюнка можна взяти в руки самий гарбуз. Якщо є бажання і час – можна нанести основу на плід – у колір самого гарбуза. Для такого завдання чудово підійдуть акрилові фарби.

Так, для початку малювання можна нанести ескіз фломастером. Якщо сумніваєтеся у власних навичках – нанесіть малюнок олівцем, а вже після цього фломастером.

Головне – вибирати кольори у стиль малюнка. Наприклад, якщо малюєте гобліна, то відтінок має бути темно-зеленим, а якщо кажан — то чорним.

Серед найпопулярніших ідей – гарбуз у вигляді черепа. У цьому випадку можна нанести білу основу, а малюнок буде в темних тонах.

Також необов’язково малювати тільки обличчя – гарбуз можна прикрасити десятками привидів або іншими милими істотами.

Маленький гарбуз можна прикрасити як будиночок павука – з павутиною навколо і самою комахою.

Якщо є час та бажання намалювати щось незвичайне – можна зробити зелену голову монстра Франкенштейна.

Труп нареченої – культовий мультфільм Тіма Бертона. Головна героїня також є частиною Геловіну вже багато років – можна вибрати її голову для дизайну.

Найкраще малювати на гарбузі частинами, даючи їм час просохнути. За бажанням, можна додати блискітки чи інші прикраси – дизайн обмежується лише вашими фантазіями.

Для тих, хто хоче не лише прикрасити свій будинок, а й самому підготуватися до важливої події, варто задивитись на святковий макіяж. Креативні ідеї для макіяжу на Геловін – у матеріалі Фактів ICTV.