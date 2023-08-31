1 вересня зовсім скоро настане – усі школярі та вчителі натхнені новим навчальним роком і знову готові зустрітися в школі. Свято потрібно розділяти в колі сім’ї, вітати учнів і вчителів.

Теплі слова піднімуть настрій викладачеві, а юного школяра мотивують старанно вчитися.

Факти ICTV підготували найкращі картинки до 1 вересня, які піднімуть настрій і допоможуть передати всю турботу й побажання.

Не варто забувати, то порадувати школяра можна й сюрпризом – наприклад, подарунок у вигляді ланчбоксу, або ж розумний годинник. Головне, щоб сюрприз був корисним.

Також з 1 вересня зміни настали і для вірян – все через оновлений церковний календар. Уже з початку осені свята відзначатимуться за новими датами. Приміром, Різдво ми відзначатимемо наприкінці цього року, а не на початку 2024-го.