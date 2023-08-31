Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

З Днем знань: найкращі картинки на 1 вересня

31 Серпня 2023, 08:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Школа

1 вересня зовсім скоро настане – усі школярі та вчителі натхнені новим навчальним роком і знову готові зустрітися в школі. Свято потрібно розділяти в колі сім’ї, вітати учнів і вчителів.

Теплі слова піднімуть настрій викладачеві, а юного школяра мотивують старанно вчитися.

Факти ICTV підготували найкращі картинки до 1 вересня, які піднімуть настрій і допоможуть передати всю турботу й побажання.

День знань - картинки на 1 вересня

День знань - картинки на 1 вересня

День знань - картинки на 1 вересня

День знань - картинки на 1 вересня

День знань - картинки на 1 вересня

День знань - картинки на 1 вересня

Не варто забувати, то порадувати школяра можна й сюрпризом – наприклад, подарунок у вигляді ланчбоксу, або ж розумний годинник. Головне, щоб сюрприз був корисним.

Читайте також:
ПодарунокВід ланчбокса до смарт-годинника: що подарувати першокласнику на 1 вересня

Також з 1 вересня зміни настали і для вірян – все через оновлений церковний календар. Уже з початку осені свята відзначатимуться за новими датами. Приміром, Різдво ми відзначатимемо наприкінці цього року, а не на початку 2024-го.

Теги
1 вересня Привітання зі святами
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь