Щорічно, 27 вересня, в Україні відзначають День туризму. Це професійне свято туристичних агентств, туроператорів і просто любителів подорожувати.

Факти ICTV підготували яскраві привітання із Днем туризму в картинках, щоб ви змогли поздоровити тих, хто має безпосередню причетність до подорожей.

В Україні День туризму почали святкувати в 1998 році, після того, як другий президент нашої країни Леонід Кучма підписав відповідний указ. Дата свята була обрана невипадково, річ у тому, що в цей день по всьому світу відзначають Всесвітній день туризму, який був заснований ще в 1979 році Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в Іспанії.

Мета свята – пропаганда туризму, висвітлення його внеску в економіку і зв’язок між народами.

День туризму хоч і офіційне свято, однак не є додатковим вихідним днем. У 2021 році 27 вересня припадає на понеділок.

Варто зазначити, що хоч це і професійне свято тих, хто має безпосереднє відношення до туризму, проте в цей день можна вітати і звичайних завзятих мандрівників.

Крім того, Всесвітня туристична організація щорічно присвячує певну актуальну тему цьому дню,наприклад – захист природи і водних ресурсів, боротьба з бідністю тощо. Також в цю дату проводяться масові заходи.