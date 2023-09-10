10 вересня в Україні відзначають День танкіста 2023. Дата свята постійно різна, оскільки воно припадає на другу неділю першого місяця золотої пори.

Українські танкісти – наші герої, вони щодня показують свою силу і мужність, стоячи на захисті України в цей складний час. Тож якщо у вашому оточенні є людина, причетна до цієї дати, обов’язково скажіть їй слова подяки. Якщо не знаєте як це зробити, то Факти ICTV підготували привітання з Днем танкіста 2023 у листівках, СМС і прозі.

Привітання з Днем танкіста 2023 у листівках

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Привітання з Днем танкіста 2023 в СМС

***

Вам бажаю в День танкіста

Бути щасливим, мислити чисто,

Легкої служби без проблем,

Вірної дружби, щастя всім!

***

У день танкіста

Бажаю я тобі

Завжди бути в думках чистим –

І в житті, і в боротьбі!

Будь-яку невдачу

З усмішкою обходити,

Стати краще, стати багатшими,

І життя щасливо прожити!



***

Танки – справа не проста,

З танками жартувати не можна.

А сьогодні вітаємо

З Днем танкіста ми тебе!

Побажання, як зазвичай,

Здоров’я, щастя і любові.

Самопочуття відмінного,

Вітання прийми.

***

Танки грязі не бояться –

Всім давно відомий факт.

Танка варто бояться –

Це знає кожен ворог!

З Днем танкіста вітаю

Всіх, хто з танками на ти.

Довгих років я вам бажаю,

Нехай усі збудуться мрії!

***

Самий сильний, самий смілий,

Ти завжди в вогонь і в воду,

Все доводиш справою,

Ти за правду і свободу,

Мій танкіст, я за тобою,

Як за кам’яною стіною.

Привітання з Днем танкіста 2023 у прозі

***

У День танкіста я бажаю тобі, щоб радість життя була не абстрактною, а цілком конкретною – щоб у тебе завжди були вагомі приводи для усмішок і гарного настрою! Нехай удача ніколи від тебе не відвернеться, а доля не перестає тебе радувати і дарувати багато хорошого! Якнайшвидшої перемоги та мирного неба!

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Зі святом тебе, танкіст! Ти справжній чоловік! Стійкий, сміливий, добрий! Всіх твоїх достоїнств не перелічити! У твоє свято бажаю тобі миру і добра!

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Вітаю тебе, відважний танкіст, з твоїм святом! Бажаю тобі завжди, немов танк, незважаючи ні на що, рухатися тільки вперед до своєї мети! Нехай щастя переповнює твою душу, а над головою буде тільки мирне небо! Бажаю успішної служби та просування у військовій кар’єрі!

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Прийміть від мене найщиріші привітання з Днем танкіста! Сьогодні я хочу побажати вам, щоб ви ніколи не забували, що ваші близькі вірять у вас і сподіваються на вас! Нехай у вашому житті все буде так, як ви завжди мріяли і планували! Бажаю удачі і щастя!

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Честь і хвала славним і безстрашним танкістам, гідним чоловікам, мужнім захисникам країни. Нехай небо над вашою головою завжди буде чистим, перешкоди переборними, здоров’я міцним, серце хоробрим, настрій чудовим, а доля прихильною.