10 вересня в Україні відзначають День танкіста 2023. Дата свята постійно різна, оскільки воно припадає на другу неділю першого місяця золотої пори.
Українські танкісти – наші герої, вони щодня показують свою силу і мужність, стоячи на захисті України в цей складний час. Тож якщо у вашому оточенні є людина, причетна до цієї дати, обов’язково скажіть їй слова подяки. Якщо не знаєте як це зробити, то Факти ICTV підготували привітання з Днем танкіста 2023 у листівках, СМС і прозі.
Привітання з Днем танкіста 2023 у листівках
Привітання з Днем танкіста 2023 в СМС
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Вам бажаю в День танкіста
Бути щасливим, мислити чисто,
Легкої служби без проблем,
Вірної дружби, щастя всім!
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У день танкіста
Бажаю я тобі
Завжди бути в думках чистим –
І в житті, і в боротьбі!
Будь-яку невдачу
З усмішкою обходити,
Стати краще, стати багатшими,
І життя щасливо прожити!
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Танки – справа не проста,
З танками жартувати не можна.
А сьогодні вітаємо
З Днем танкіста ми тебе!
Побажання, як зазвичай,
Здоров’я, щастя і любові.
Самопочуття відмінного,
Вітання прийми.
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Танки грязі не бояться –
Всім давно відомий факт.
Танка варто бояться –
Це знає кожен ворог!
З Днем танкіста вітаю
Всіх, хто з танками на ти.
Довгих років я вам бажаю,
Нехай усі збудуться мрії!
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Самий сильний, самий смілий,
Ти завжди в вогонь і в воду,
Все доводиш справою,
Ти за правду і свободу,
Мій танкіст, я за тобою,
Як за кам’яною стіною.
Привітання з Днем танкіста 2023 у прозі
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У День танкіста я бажаю тобі, щоб радість життя була не абстрактною, а цілком конкретною – щоб у тебе завжди були вагомі приводи для усмішок і гарного настрою! Нехай удача ніколи від тебе не відвернеться, а доля не перестає тебе радувати і дарувати багато хорошого! Якнайшвидшої перемоги та мирного неба!
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Зі святом тебе, танкіст! Ти справжній чоловік! Стійкий, сміливий, добрий! Всіх твоїх достоїнств не перелічити! У твоє свято бажаю тобі миру і добра!
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Вітаю тебе, відважний танкіст, з твоїм святом! Бажаю тобі завжди, немов танк, незважаючи ні на що, рухатися тільки вперед до своєї мети! Нехай щастя переповнює твою душу, а над головою буде тільки мирне небо! Бажаю успішної служби та просування у військовій кар’єрі!
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Прийміть від мене найщиріші привітання з Днем танкіста! Сьогодні я хочу побажати вам, щоб ви ніколи не забували, що ваші близькі вірять у вас і сподіваються на вас! Нехай у вашому житті все буде так, як ви завжди мріяли і планували! Бажаю удачі і щастя!
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Честь і хвала славним і безстрашним танкістам, гідним чоловікам, мужнім захисникам країни. Нехай небо над вашою головою завжди буде чистим, перешкоди переборними, здоров’я міцним, серце хоробрим, настрій чудовим, а доля прихильною.