17 березня відзначають День святого Патрика, який приурочений до дня смерті ірландського небесного покровителя.

Попри те, що батьківщиною дати є Ірландії, свято вже давно популярне в багатьох країнах світу – десь більше, десь менше, оскільки несе характер свободи та веселощів.

В Україні воно ще не набуло широкої популярності, проте до повномасштабної війни його все ж таки де-не-де святкували, наприклад, збираючись в ірландських пабах, розпиваючи пиво та віскі. З нагоди цієї дати, Факти ICTV підготували привітання в листівках з Днем святого Патрика 2023, щоб ви змогли побажати удачі всім, кому вважаєте за потрібне.

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Як і на будь-яке інше свято, на це також існують свої звичаї. Детальніше ознайомиться з традиціями на День святого Патріка, можна на Фактах ICTV.

Так, ви дізнаєтеся, що означає осушити трилисник, чому в цей день носять зелений одяг тощо.