16 листопада за церковним календарем відзначають День ангела Світлани. Це ім’я має давньогрецьке коріння, і його трактують як світла, осяйна, чиста.

День ангела Світлани святкують у дні вшанування Святої мучениці Фотинії – 26 лютого, 2 квітня та 16 листопада. У ці дні у церкві молитовно згадують святу самарянку Фотинію, яка була ученицею Ісуса Христа та сміливо проповідувала Євангеліє в різних країнах світу.

Значення імені Світлана

За характером іменинниці дуже яскраві та активні особистості. Вони прагнуть завжди та всюди встигати. Однак Світлани легко піддаються негативному впливу.

Окрім того, жінки з таким ім’ям дуже турботливі дружини та мами. Вони дружні та мають хороші стосунки з усіма родичами.

На роботі Світлана постійно досягає успіхів. Часто у її житті захоплення стає роботою. Адже через захоплення іменинниця відкриває свій потенціал і силу характеру.

Факти ICTV зібрали красиві привітання у віршах та яскравих листівках — обирай і вітай усіх знайомих Світланок.

Привітання з днем ангела Світлани у картинках

Привітання з днем ангела Світлани у віршах

***

Сьогодні настали іменини

У Світлани, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі та радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Твоє ім’я Світлана – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами, Світлано!

***

Світлана! З днем ангела вітаємо,

Всього найкращого бажаємо!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!