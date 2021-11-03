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З Днем ракетних військ та артилерії! Найкращі вітання в СМС та листівках

3 Листопада 2021, 06:00 Євгенія Шапоренко
З Днем ракетних військ та артилерії! Найкращі вітання в СМС та листівках

День ракетних військ і артилерії в Україні відзначають щорічно 3 листопада.

Свято встановив президент України Леонід Кучма у 1997 році. Дату обрали не випадкову. У цей день 1943 року почалася операція зі звільнення Києва від нацистських загарбників. 3 листопада радянська артилерія під час битви за Дніпро забезпечила прорив сильно укріпленої оборони армії ворога.

Факти ICTV підготували СМС та листівки з Днем ракетних військ та артилерії.

День ракетних військ і артилерії – привітання в СМС

Артилерійські, ракетні війська,
На вас сподівається і вірить вам країна,
Ви підготовлені, розумні, чесні, сильні,
Надійні і міцні Батьківщини сини.
Сьогодні свято ваше, прийміть вітання,
Ви гідні подяки, захоплення й кохання!

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Вітаємо з Днем ракетних військ та артилерії! Усім військовим, причетним до цього свята, бажаємо успішної служби, підтримки, оптимізму. Не втрачайте гарний настрій навіть у найскладніші моменти.

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Ракетники та артилеристи, вітаємо вас із професійним святом! Саме завдяки вам ми маємо над головою мирне, спокійне небо. Легкої вам служби, міцного здоров’я та тільки гарних емоцій у житті.

День ракетних військ і артилерії – привітання у листівках

Привітання з Днем ракетних військ та артилерії

День ракетных войск и артиллерии - поздравления в открытках

Листівки з Днем ракетних військ та артилерії

День ракетных войск и артиллерии - поздравления в открытках

З Днем ракетних військ та артилерії! Вітання у листівках

День ракетных войск и артиллерии - поздравления в открытках

Зі святом! З Днем ракетних військ та артилерії!

День ракетных войск и артиллерии - поздравления в открытках

Найкращі листівки з Днем ракетних військ та артилерії

День ракетных войск и артиллерии - поздравления в открытках

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