День дошкільного працівника в Україні святкують щорічно 27 вересня. У 2021 році свято припадає на понеділок.

У цей день варто привітати всіх тих, хто навчає і виховує маленьких дітей, яким тільки належить піти до школи та набратися нових знань.

Ще з малих років справжні професіонали навчають дітей читати, писати, бачити відмінності між добром і злом, а також взаємодіяти з однолітками.

Факти ICTV підготували найкращі привітання та листівки з Днем дошкільного працівника, які порадують ваших близьких, друзів і членів сім’ї.

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За кожною дитиною уважно стежите,

І нікого в образу не дасте,

Нагодуєте, укладете всіх спати,

Навчите писати і читати.

Сьогодні, вихователю, свято ваше,

Прийміть привітання від нас!

Бажаємо вам міцного терпіння

І великої удачі.

***

Вихователь — слово ж яке!

У ньому таяться світло, добро, тепло.

Хто дітей порадує грою?

Хто їх пожурить зовсім не на злість?

Завдяки їм дорослішають діти,

Знаючи, як поводитися і жити.

Вихователі! Краще за вас немає на світі!

Щасливими бажаємо вам бути!

***

Тут кожного з усмішкою зустрічають,

Наш дитсадок уже став рідним.

В обличчя тут і на ім’я всіх знають,

Кожну дитину люблять і оберігають.

Спасибі вам за щирі почуття,

Терпіння вам на довгі роки!

Виховувати – покликання, мистецтво.

Тож будьте щасливими завжди!

***

Ти – вихователь.

Цим пишайся!

Справжній старатель,

Ти усміхайся!

Щастя бажаємо,

Весело жити,

Дітям, ріднесенька,

Радість дарувати!

***

Хочу тобі я побажати

У роботі з дітворою

Рук ніколи не опускати,

І бути завжди такою:

Гарною, ніжною, для малечі

Світитися добротою!

Адже вони гордо кажуть –

Ти — вихователь мій!

***

День дошкільного працівника почали відзначати на території України з 2011 року, і з кожним роком це свято стає все популярнішим.

Дізнатися про інші неофіційні свята 2021 року можна в календарі Фактів ICTV.