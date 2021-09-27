День дошкільного працівника в Україні святкують щорічно 27 вересня. У 2021 році свято припадає на понеділок.
У цей день варто привітати всіх тих, хто навчає і виховує маленьких дітей, яким тільки належить піти до школи та набратися нових знань.
Ще з малих років справжні професіонали навчають дітей читати, писати, бачити відмінності між добром і злом, а також взаємодіяти з однолітками.
Факти ICTV підготували найкращі привітання та листівки з Днем дошкільного працівника, які порадують ваших близьких, друзів і членів сім’ї.
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За кожною дитиною уважно стежите,
І нікого в образу не дасте,
Нагодуєте, укладете всіх спати,
Навчите писати і читати.
Сьогодні, вихователю, свято ваше,
Прийміть привітання від нас!
Бажаємо вам міцного терпіння
І великої удачі.
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Вихователь — слово ж яке!
У ньому таяться світло, добро, тепло.
Хто дітей порадує грою?
Хто їх пожурить зовсім не на злість?
Завдяки їм дорослішають діти,
Знаючи, як поводитися і жити.
Вихователі! Краще за вас немає на світі!
Щасливими бажаємо вам бути!
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Тут кожного з усмішкою зустрічають,
Наш дитсадок уже став рідним.
В обличчя тут і на ім’я всіх знають,
Кожну дитину люблять і оберігають.
Спасибі вам за щирі почуття,
Терпіння вам на довгі роки!
Виховувати – покликання, мистецтво.
Тож будьте щасливими завжди!
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Ти – вихователь.
Цим пишайся!
Справжній старатель,
Ти усміхайся!
Щастя бажаємо,
Весело жити,
Дітям, ріднесенька,
Радість дарувати!
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Хочу тобі я побажати
У роботі з дітворою
Рук ніколи не опускати,
І бути завжди такою:
Гарною, ніжною, для малечі
Світитися добротою!
Адже вони гордо кажуть –
Ти — вихователь мій!
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День дошкільного працівника почали відзначати на території України з 2011 року, і з кожним роком це свято стає все популярнішим.
Дізнатися про інші неофіційні свята 2021 року можна в календарі Фактів ICTV.