17 вересня відзначають день ангела Олени. Це ім’я грецького походження і перекладається як сонячний промінь чи сонячне світло.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Олени в листівках і СМС, для того, щоб ви змогли привітати власниць цього імені.

Привітання з днем ангела Олени в листівках

Привітання з днем ангела Олени в СМС

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З днем ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

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Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З днем ангела Олено, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад усе – щоб була ти щаслива!

***

Твоє ім’я Олена – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Сьогодні настали іменини

В Олени, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості щиро бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає!

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Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Значення імені Олена

Найчастіше Олена володіє непростим характером, однак знає, як правильно ним розпоряджатися. Вона емоційна, влюблива, активна, вразлива, неуважна та життєрадісна.

Власниця цього імені користується авторитетом серед колег і є працездатною. Вона любить бути лідером і добре справляється з цією роллю. Поважає інших людей та не виносить самотність.

Олена прекрасна господиня і чудова мама. До своєї другої половинки вимоглива і часто буває примхлива, однак показує це вже на початку стосунків.