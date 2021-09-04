День ангела Олексія відзначають щонайменше 20 разів на рік. Серед них – 4 вересня, 13 жовтня, 22 листопада, 6 грудня та інші дати.

Зі старослов’янської Олексій перекладається як Божа людина, а з давньогрецької – той, який оберігає.

Ім’я Олексій протягом всього життя захищає свого власника від проблем та злої долі. Цей хлопець – харизматичний, розумний, з почуттям гумору, має гарну вдачу.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі листівки та привітання у віршах з Днем ангела Олексія. Привітайте своїх знайомих з важливою датою.

Привітання для Олексія у листівках та віршах

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто чудо — ти такий!

Олексій, тебе вітаємо,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаємо —

Будь завжди ти золотим!

***

У Олексія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

З Днем ангела тебе, Олексій,

В житті ніколи не хворій!

Зі святом хорошим вітаю

І від себе тобі я бажаю:

У сім’ї – розуміння, тепла і любові,

Щоб юності полум’я не гасло у крові.

Хочу від серця побажати,

У житті була лиш благодать!