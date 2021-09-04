День ангела Олексія відзначають щонайменше 20 разів на рік. Серед них – 4 вересня, 13 жовтня, 22 листопада, 6 грудня та інші дати.
Зі старослов’янської Олексій перекладається як Божа людина, а з давньогрецької – той, який оберігає.
Ім’я Олексій протягом всього життя захищає свого власника від проблем та злої долі. Цей хлопець – харизматичний, розумний, з почуттям гумору, має гарну вдачу.
Факти ICTV зібрали для вас найкращі листівки та привітання у віршах з Днем ангела Олексія. Привітайте своїх знайомих з важливою датою.
Привітання для Олексія у листівках та віршах
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас у світі,
Просто чудо — ти такий!
Олексій, тебе вітаємо,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаємо —
Будь завжди ти золотим!
***
У Олексія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
З Днем ангела тебе, Олексій,
В житті ніколи не хворій!
Зі святом хорошим вітаю
І від себе тобі я бажаю:
У сім’ї – розуміння, тепла і любові,
Щоб юності полум’я не гасло у крові.
Хочу від серця побажати,
У житті була лиш благодать!