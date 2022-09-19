19 вересня християни східного обряду вшановують архангела Михайла. В народі цей день називають Михайловим дивом.
Святий є покровителем чоловіків на ім’я Михайло, тож сьогодні всі його володарі відзначають іменини.
Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Михайла в листівках, СМС, а також розкрили значення імені.
Привітання з днем ангела Михайла у листівках
Привітання з днем ангела Михайла в СМС
***
У день ангела, Михайло, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Михайло – ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
У Михайла сьогодні свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась доля щиро,
Щоб жили надія й віра,
І любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла!
***
Я вас, Михайле, вітаю
У день ангела світлий, чудовий!
Успіхів у справах бажаю,
Всі дії — вони не змарновані!
І нехай думки та сумніву,
Зі шляху вас не збивали!
Бажаю вам я натхнення,
Щоб щастя з мрією вас упіймали!
***
У тобі особлива сила,
Чоловічий характер, міцний дух.
Не злічити всіх плюсів Михайла,
Включно, на удачу нюх!
І нехай везіння, як нагорода,
За серце добре твоє.
Так нехай душі горить лампада,
Минуть горе і брехня!
Значення імені Михайло
Ім’я Михайло давньоєврейського походження і перекладається як той, як Бог, Богу подібний чи той, хто подібний до Бога.
Найчастіше власники цього імені є комунікабельними людьми та знаходять спільну мову практично з усіма. Вони не злопам’ятні і не люблять критикувати людей.
Михайло дотримується логіки, хоч і не всі його дії можна назвати такими. Є працьовитим, наполегливим і не любить важких моментів, в які може опустити руки.
Чоловік із цим ім’ям сім’янин, йому важлива наявність дітей та мила дружина поруч, яку він оточить любов’ю.