19 вересня християни східного обряду вшановують архангела Михайла. В народі цей день називають Михайловим дивом.

Святий є покровителем чоловіків на ім’я Михайло, тож сьогодні всі його володарі відзначають іменини.

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Михайла в листівках, СМС, а також розкрили значення імені.

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Привітання з днем ангела Михайла у листівках

Привітання з днем ангела Михайла в СМС

***

У день ангела, Михайло, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Михайло – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

У Михайла сьогодні свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась доля щиро,

Щоб жили надія й віра,

І любов, розправивши крила,

Кожне серце тут зігріла!

***

Я вас, Михайле, вітаю

У день ангела світлий, чудовий!

Успіхів у справах бажаю,

Всі дії — вони не змарновані!

І нехай думки та сумніву,

Зі шляху вас не збивали!

Бажаю вам я натхнення,

Щоб щастя з мрією вас упіймали!

***

У тобі особлива сила,

Чоловічий характер, міцний дух.

Не злічити всіх плюсів Михайла,

Включно, на удачу нюх!

І нехай везіння, як нагорода,

За серце добре твоє.

Так нехай душі горить лампада,

Минуть горе і брехня!

Значення імені Михайло

Ім’я Михайло давньоєврейського походження і перекладається як той, як Бог, Богу подібний чи той, хто подібний до Бога.

Найчастіше власники цього імені є комунікабельними людьми та знаходять спільну мову практично з усіма. Вони не злопам’ятні і не люблять критикувати людей.

Михайло дотримується логіки, хоч і не всі його дії можна назвати такими. Є працьовитим, наполегливим і не любить важких моментів, в які може опустити руки.

Чоловік із цим ім’ям сім’янин, йому важлива наявність дітей та мила дружина поруч, яку він оточить любов’ю.