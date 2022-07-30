30 липня святкують день ангела Марини. Цього дня вшановують святу мученицю Марину Антіохійську, яка і є покровителем імені.

Якщо у вас є знайомі з цим ім’ям, не забудьте привітати їх. Зробити це можна за допомогою СМС та листівок, які підготували Факти ICTV.

Привітання з днем ангела Марини у листівках

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Привітання з днем ангела Марини у СМС

***

У день ангела Марини, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Марину нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні настали іменини

У найкращої дівчини – Марини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

***

Моя прекрасна Марина,

Твої сьогодні іменини,

Хочу удачі побажати,

Тобі не варто сумувати,

Завжди гідною залишайся,

Рідним близьким посміхайся,

Нехай любов прекрасною буде,

Нехай тебе ніхто не судить!

***

Марино, нехай твій Ангел прийде уночі,

Запалить тобі три свічки…

Перша свічка – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту…

Третя свічка – оберіг

Від усіх негараздів і лих!

Значення імені Марина

Ім’я Марина латинського походження утворилося від слова marinus, що в перекладі означає морська.

Власниці цього імені активні, самостійні та цілеспрямовані в житті. Іноді бувають надто самозакоханими, проте це в окремих випадках.

Марина – кар’єристка. Вона може працювати як у команді, так і самостійно. Вміє налагоджувати стосунки, що цінується у роботі. Також може бути маніпулятором та дружити з вигодою для себе. Коло друзів доволі вузьке.

Сім’я у житті Марини займає перше місце. Любить чоловіка та дітей, вигадує різні активності та заняття, якими разом із нею повинні займатися всі члени родини.