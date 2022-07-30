30 липня святкують день ангела Марини. Цього дня вшановують святу мученицю Марину Антіохійську, яка і є покровителем імені.
Якщо у вас є знайомі з цим ім’ям, не забудьте привітати їх. Зробити це можна за допомогою СМС та листівок, які підготували Факти ICTV.
Привітання з днем ангела Марини у листівках
Привітання з днем ангела Марини у СМС
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У день ангела Марини, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Хай Марину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сьогодні настали іменини
У найкращої дівчини – Марини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
***
Моя прекрасна Марина,
Твої сьогодні іменини,
Хочу удачі побажати,
Тобі не варто сумувати,
Завжди гідною залишайся,
Рідним близьким посміхайся,
Нехай любов прекрасною буде,
Нехай тебе ніхто не судить!
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Марино, нехай твій Ангел прийде уночі,
Запалить тобі три свічки…
Перша свічка – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту…
Третя свічка – оберіг
Від усіх негараздів і лих!
Значення імені Марина
Ім’я Марина латинського походження утворилося від слова marinus, що в перекладі означає морська.
Власниці цього імені активні, самостійні та цілеспрямовані в житті. Іноді бувають надто самозакоханими, проте це в окремих випадках.
Марина – кар’єристка. Вона може працювати як у команді, так і самостійно. Вміє налагоджувати стосунки, що цінується у роботі. Також може бути маніпулятором та дружити з вигодою для себе. Коло друзів доволі вузьке.
Сім’я у житті Марини займає перше місце. Любить чоловіка та дітей, вигадує різні активності та заняття, якими разом із нею повинні займатися всі члени родини.