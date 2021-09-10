10 вересня відзначають день ангела Анни. Це давньоєврейське ім’я, яке в перекладі означає прихильність чи благовоління.
Ім’я Анна популярно в усі часи, його носить майже 100 млн. жінок. Напевно, у вашому оточенні є його власниця, тому не забудьте її привітати з іменинами. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Анни в листівках і СМС.
Привітання з днем ангела Анни в листівках
Привітання з днем ангела Анни в СМС
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Анютко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
А очі сяяли твої,
Хай янгол щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!
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В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Анні помагає,
Ангел покровитель!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес —
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
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Бажаєм, що мрії здійснились,
Бажаємо миру й добра,
І серце щоб Анни зігріли
Теплі та щирі слова!
Хай сяють на небі всі зорі,
Та доля нехай посміхається,
І навіть найважчії гори
З успіхом легко долаються.
Значення імені Анна
Анна працьовита, терпляча та відповідальна людина – саме ці якості допомагають їй в навчанні та кар’єрі. Також вона добра і товариська, але найчастіше позбавлена лідерських якостей.
Однак свою правоту володарка цього імені буде відстоювати та навіть готова піти на конфлікт з тим, хто з нею не згоден.
Для сімейного життя Анна найчастіше обирає спокійного та слухняного чоловіка, оскільки їй потрібно про когось піклуватися. Іноді вона може загратися та виконувати роль мами.