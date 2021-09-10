10 вересня відзначають день ангела Анни. Це давньоєврейське ім’я, яке в перекладі означає прихильність чи благовоління.

Ім’я Анна популярно в усі часи, його носить майже 100 млн. жінок. Напевно, у вашому оточенні є його власниця, тому не забудьте її привітати з іменинами. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Анни в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Анни в листівках

Привітання з днем ангела Анни в СМС

***

Анютко, пташко, від душі,

Привітання шлю тобі!

Щоб мрії збулися усі,

А очі сяяли твої,

Хай янгол щастя принесе,

Та зло від тебе відверне!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел покровитель!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна — покровителька з небес —

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

Значення імені Анна

Анна працьовита, терпляча та відповідальна людина – саме ці якості допомагають їй в навчанні та кар’єрі. Також вона добра і товариська, але найчастіше позбавлена лідерських якостей.

Однак свою правоту володарка цього імені буде відстоювати та навіть готова піти на конфлікт з тим, хто з нею не згоден.

Для сімейного життя Анна найчастіше обирає спокійного та слухняного чоловіка, оскільки їй потрібно про когось піклуватися. Іноді вона може загратися та виконувати роль мами.