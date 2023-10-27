Зовсім небагато залишилося до зимових свят, тож скоро перед модницями постане питання – який манікюр за знаком зодіаку зробити на Новий рік 2024. Готуючись до свята, потрібно подбати не тільки про вбрання, аксесуари, макіяж і зачіску, а й про нігтики.

Часто багато хто з нас робить манікюри під тематику свята, до того ж, це простий спосіб додати собі настрій. Астропсихологиня Альона Лісна розповіла Фактам ICTV, який манікюр за знаком зодіаку зробити на Новий рік 2024.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що 2024 рік пройде під заступництвом Зеленого Дерев’яного Дракона, що вирізняється своєю природною енергією, змінами та гармонією.

Овни

Овнам пасуватимуть яскраві та сміливі дизайни на нігтях. Спробуйте комбінувати кольори. Ви можете обрати мікс, щоб зробити рік яскравим, або не стандартний френч, а зелений чи червоний із золотом.

Тельці

Тельцям краще обрати натуральні кольори та дерев’яні текстурні акценти. Пастельні відтінки зеленого та коричневого будуть ідеальним вибором для святкового манікюру.

Близнята

Спробуйте створити манікюр із символами комунікації, як-от геометричні фігури та абстрактні малюнки, які віддзеркалюють здатність вашого знака зодіаку знаходити спільну мову з будь-ким. Ваші кольори – білий, блакитний, срібло та блискучий зелений.

Рак

Чутливим та емоційним Ракам пасуватиме ніжний манікюр із м’якими зеленими відтінками та акцентами в стилі бамбука, щоб віддзеркалити рівновагу та гармонію Дерев’яного Дракона.

Леви

Сяйва забагато не буває. Особливо в новорічну ніч. Тож сміливо робіть найсвятковіший манікюр з блискітками золотого, коричневого, зеленого чи мідного кольорів. Також можете зробити покриття нейтрального молочного кольору та прикрасити нігті різнокольоровими декоративними камінцями.

Діви

Для вас краще обрати класичні молочні відтінки та додати чіткі лінії, геометричні фігури зеленого чи коричневого кольорів. Це найкраще підкреслить вашу аналітичну та мінімалістичну натуру, і додасть трохи символізму до 2024 року.

Терези

Вишуканим Терезам пасуватимуть зелені відтінки, поєднані зі сріблястими акцентами. Вони додадуть загадковості та унікальності вашому новорічному образу.

Скорпіони

Ваш новорічний манікюр може включати інтригуючі деталі, зокрема скорпіонівські символи, намальовані на нігтях. А за основу візьміть цього року глибокі кольори. Як-от зелені чи бордові відтінки.

Стрільці

Нехай ваш манікюр для року Дерев’яного Зеленого Дракона стане виразом вашого духу і бажань, надихаючи вас на нові великі досягнення та незабутні пригоди.

Обирайте яскравий зелений колір як основу, до нього можна додати темно-сині та фіолетові акценти. Золоті, срібні візерунки чи об’єми додадуть вишуканості та магічного вигляду до вашого манікюру, нагадуючи про ваші амбіції та бажання підкорити світ.

Козороги

Ви можете створити манікюр, який включає коричневі та зелені відтінки. Обирайте матове покриття. Додайте трохи святкового настрою золотистими мінімалістичними візерунками.

Водолії

Спробуйте створити манікюр у стилі футуризму, використовуючи металеві акценти та зелені відтінки, які символізують природну енергію Дерев’яного Зеленого Дракона.

Риби

Ви завжди бажаєте пірнути у світ фантазій та мрій. Ваш новорічний манікюр може включати акварельні фарби, морські образи або дерев’яний текстурний дизайн, що нагадуватиме про ваш багатий внутрішній світ.