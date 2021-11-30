30 листопада в Україні відзначають День радіотехнічних військ ЗСУ. Цього дня прийнято дякувати військовослужбовцям радіотехнічних підрозділів за їхню роботу та внесок, який вони роблять, обороняючи нашу країну.

В усьому світі 30 листопада святкують Всесвітній день домашніх тварин. Мета свята – нагадати людям те, що вони несуть відповідальність за тих, кого приручили. Кожна тварина потребує любові, ласки, турботи, а також чималих грошей. Не варто плутати їх із іграшками. Запитуючи себе: А що буде, якщо завтра ми поміняємося місцями? – вам не повинно стати соромно чи страшно.

Також сьогодні, 30 листопада, День пам’яті всіх жертв хімічної зброї. До 2015 року він відзначався 29 квітня.

Церковне свято 30 листопада

У православній церкві 30 листопада вшановується пам’ять святителя Григорія Чудотворця. Також його ще називають Нікон, Зустріч Сівера, Передзим’я та Зимоуказатель, оскільки він визначав, яка погода чекає на нас взимку.

Раніше на Григорія проводилися масові свята, каталися з гірок. Була поширена традиція перекидатися в снігу, чим активно займалися хлопці. Говорили, що завдяки цьому зима затримається, а це, водночас, позитивно вплине на врожай.

День ангела 30 листопада

Іменини 30 листопада відзначають Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Никон.

Народні прикмети на 30 листопада:

Гарна погода 30 листопада віщує несуровую зиму, і навпаки;

Похмура погода на Григорія – прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало;

Темний лід на річці віщує хороший врожай;

Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку;

Мороз 30 листопада віщує холодну зиму;

Хмарність до полудня, після чого небо прояснюється – зима буде сонячною і м’якою;

Місяць знаходиться в світлому колі – погода зміниться;

Якщо присниться сон, то він напевно буде віщим;

Якщо 30 листопада щось буде пов’язане з числом 3, то це принесе удачу.

Що не можна робити 30 листопада: