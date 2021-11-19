19 листопада в Україні відзначають Міжнародний день чоловіків та День працівників гідрометеорологічної служби України. Цього дня у православній церкві вшановують пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. Кого варто привітати сьогодні з іменинами, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

19 листопада – яке сьогодні свято

Спочатку Міжнародний день чоловіків почали відзначати 1999 року. Мета свята – привернення уваги до ґендерної дискримінації чоловіків. Організатори свята наголошують на позитивному впливі чоловіка на сім’ю та виховання дітей. На 2021 рік цей Міжнародний чоловічий день відзначають у більш ніж 59 країнах, у тому числі й в Україні, і щороку обирається нова тема. Наприклад, 2009 року організатори акцентували свою увагу на позитивній ролі чоловіків у сім’ї, а 2002 року — на мирі у всьому світі.

День працівників гідрометеорологічної служби України почали відзначати у 2003 році – саме тоді він набув статусу державного свята. Цього дня варто привітати всіх, хто має відношення до роботи гідрометеорологічної служби України. Саме завдяки цим професіоналам своєї справи українці дізнаються про майбутню негоду і мають можливість заздалегідь підготуватися до погодних умов.

19 листопада православна церква вшановує пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. Він жив у IV столітті та помер як прихильник Христової віри.

День ангела

19 листопада День ангела відзначають: Ніна, Олександра. Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Клавдія, Микита, Микола, Павло, Серафима.

Народні прикмети на 19 листопада

Лід промерзає купою на річці – наступного року хліба багато буде.

Гладкий лід 19 листопада – буде багатий урожай.

Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.

Безвітряна погода 19 листопада – скоро морози будуть.

У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.

Корова багато молока дає – можна сподіватися на хороші надої навіть взимку.

Червона зоря – буде дощ або сніг. Якщо її видно ввечері, то наступного дня буде хмарно з проясненнями.

Багато зірок видно на небі – прикмета, що будуть холоди. А якщо зірок практично не видно, то наступного дня можливі снігопади.

Гуси купаються у воді – чекай відлиги.

Зграї ворон і галок кружляють у небі – буде снігопад.

Що не можна робити 19 листопада

Не варто полювати цього дня. Якщо вбити тварину 19 листопада – є великий ризик залишитися без удачі.

Заборонено допомагати надто красивим дівчатам. Наші пращури вважали, що це нечисть, яка набула людської подоби.

Не можна також давати грошей у борг. І якщо їх і вдасться повернути з часом, то тільки з великими труднощами.

Церковні свята у листопаді 2021

У календарі на листопад 2021 року є багато важливих дат.

Наприклад, вже з 28 листопада розпочнеться Різдвяний пост, який триватиме 40 днів. Традиційно він завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2022 року.