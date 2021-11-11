Сьогодні, 11 листопада, у світі відзначають День енергозбереження. Свято виникло у 2008 році для того, щоб нагадати людям про важливість розумного та дбайливого підходу до використання природних ресурсів.

Також на 11 листопада припадає досить молоде і незвичайне свято – Всесвітній день шопінгу.

Його заснувала Alibaba Group, яка провела однойменну акцію у 2009 році, під час якої знижка на товари у 50% була нормою. З того часу її проводять щороку, акцію підтримуюють найбільші торговельні майданчики світу.

Церковне свято 11 листопада

Православна церква 11 листопада вшановує пам’ять преподобного Авраамія Затворника та Анастасії Римської.

Святу Анастасію прозвали Овечницею, оскільки її вважали заступницею овець. Дівчину стратили через те, що вона відкрито сповідувала віру в Христа і відкинула вимогу вклонитися язичницьким богам. Градоначальник Пров виставив Анастасію оголеною перед народом, у відповідь вона почала викривати його у гріхах.

Святого Аврамія у народі називають Вівчаром або покровителем вівчарів. Він був ченцем у Києво-Печерському монастирі. У ранг святих був зведений ще за життя.

Іменини 11 листопада

Сьогодні свої іменини святкують Анастасія, Віктор, Філіп, Наум, Анна, Марія, Кирило, Євген, Олексій, Кузьма, Андрій, Леонід, Микола, Іван, Павло, Василь.

Прикмети на 11 листопада:

якщо хмари по небу низько рухаються, то варто чекати похолодання;

чуєте воркування голубів – до хорошої погоди;

аби сім’я була міцною, сьогодні варто зібрати разом всіх її членів;

якщо вночі іній, то вдень не сніжитиме.

Що не можна робити 11 листопада: