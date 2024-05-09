У четвер, 9 травня, відзначається День Європи. Православна церква сьогодні вшановує перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. Християни західного обряду святкують Вознесіння Господнє.
- Яке сьогодні свято – 9 травня 2024 року
- Який сьогодні, 9 травня, день в Україні
- Хто святкує день ангела 9 травня 2024 року
- Що не можна робити 9 травня 2024 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 9 травня 2024 року
Яке сьогодні свято – 9 травня 2024 року
9 травня (22 травня за старим стилем) у церковному календарі – день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця з Мир Лікійських (сучасна Туреччина) до італійського міста Барі.
Перенесення мощей відбулося у 1087 році, щоб врятувати їх від турків, які переслідували християн та руйнували їхні храми і святині. Наразі мощі Миколая Чудотворця зберігаються в Базиліці Святого Миколая в Барі.
У народі цей день називають Миколою Весняним або Теплим. Святий вважається покровителем тварин, худоби, а також хліборобів та землеробства.
Який сьогодні, 9 травня, день в Україні
В Україні 9 травня відзначають День Європи. Подія була встановлена, “враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію”.
Свято Дня Європи присвячене миру та єдності країн Європейського Союзу. Інша його назва – День декларації Шумана.
Хто святкує день ангела 9 травня 2024 року
Іменини сьогодні відзначають Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен та Акіліна.
Що не можна робити 9 травня 2024 року
У день Миколи не можна копати землю і стукати по ній, інакше не буде врожаю. В цю дату краще не займатися домашньою роботою, не можна прати і прибирати.
Заборонено лаяти і бити дітей, оскільки Микола Чудотворець є захисником дітей. Наші предки вірили, що цього дня не варто виносити сміття після заходу сонця, адже разом із ним можна винести щастя з дому.
Що можна робити сьогодні
У цю дату наші предки виганяли на поле коней, кіз і овець. Вони вірили, що випас цього дня особливо корисний для тварин, оскільки сам Микола освячує траву. У народі казали: Прийшов Миколай – коней випасай. Також сьогоднішня дата вважається вдалою для збору лікарських трав і зелені.
Народні прикмети на 9 травня 2024 року
- Йде дощ – до багатого врожаю.
- Чути квакання жаб – чекайте на щедрий урожай вівса.
- На горобині квіти – осінь буде короткою.
- Вночі гримить – до теплої погоди.
- Вранці багато роси – рік буде родючим.