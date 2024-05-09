У четвер, 9 травня, відзначається День Європи. Православна церква сьогодні вшановує перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. Християни західного обряду святкують Вознесіння Господнє.

Яке сьогодні свято – 9 травня 2024 року

9 травня (22 травня за старим стилем) у церковному календарі – день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця з Мир Лікійських (сучасна Туреччина) до італійського міста Барі.

Перенесення мощей відбулося у 1087 році, щоб врятувати їх від турків, які переслідували християн та руйнували їхні храми і святині. Наразі мощі Миколая Чудотворця зберігаються в Базиліці Святого Миколая в Барі.

Зараз дивляться

У народі цей день називають Миколою Весняним або Теплим. Святий вважається покровителем тварин, худоби, а також хліборобів та землеробства.

Який сьогодні, 9 травня, день в Україні

В Україні 9 травня відзначають День Європи. Подія була встановлена, “враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію”.

Свято Дня Європи присвячене миру та єдності країн Європейського Союзу. Інша його назва – День декларації Шумана.

Хто святкує день ангела 9 травня 2024 року

Іменини сьогодні відзначають Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен та Акіліна.

Що не можна робити 9 травня 2024 року

У день Миколи не можна копати землю і стукати по ній, інакше не буде врожаю. В цю дату краще не займатися домашньою роботою, не можна прати і прибирати.

Заборонено лаяти і бити дітей, оскільки Микола Чудотворець є захисником дітей. Наші предки вірили, що цього дня не варто виносити сміття після заходу сонця, адже разом із ним можна винести щастя з дому.

Що можна робити сьогодні

У цю дату наші предки виганяли на поле коней, кіз і овець. Вони вірили, що випас цього дня особливо корисний для тварин, оскільки сам Микола освячує траву. У народі казали: Прийшов Миколай – коней випасай. Також сьогоднішня дата вважається вдалою для збору лікарських трав і зелені.

Народні прикмети на 9 травня 2024 року