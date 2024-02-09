Сьогодні, 9 лютого, професійне свято відзначають стоматологи, у світі святкують день піци й день читання у ванній. Православні віряни вшановують пам’ять святого мученика Никифора.

Факти ICTV дізналися більше про історію свят, а також про те, хто нині святкує іменини, і які прикмети та заборони пов’язані із цим днем.



Яке сьогодні свято – 9 лютого 2024 року

Згідно з новим церковним календарем віряни вшановують святого Никифора (22 лютого за старим стилем), що помер мученицькою смертю за віру Христову. В імені мученика зашифрована суть його праведного життя. Частина “нікі” грецькою мовою означає “перемога”, а “форейн” – нести. Тож святий Никифор мужньо переміг страх смерті та не відступився від своїх переконань попри спокуси й тортури.

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Який сьогодні, 9 лютого 2024, день в Україні

На цю дату припадає Міжнародний день стоматолога. В Україні його відзначають з 1993 року. Ця важлива професія відома з давніх-давен. Вчені дослідили, що ще 7 тисячолітті до нашої ери людям вдалося створити прототип сучасної бормашини. Статистика нашого часу свідчить про те, що 95-98% дорослого населення мають запломбовані зуби. Не відкладайте на потім похід до стоматолога, адже здорові зуби стоять на варті здоровʼя всього організму.

9 лютого у світі святкують Міжнародний день піци, а це гарна нагода побалувати себе вашим улюбленим видом цієї страви. Перлина італійської кухні давно підкорила весь світ, і часто є головною прикрасою столу під час сімейних посиденьок, дружніх вечірок та корпоративів.

Також сьогодні відзначають День читання у ванній. Свято започатковане в США, проте усі любителі релаксу теж із задоволенням доєднуються до його святкування. Для цього потрібно набрати теплу ванну, додати туди все, що ви любите, взяти цікаву книжку і хоча б ненадовго зануритися в атмосферу комфорту і затишку.

А ще 9 лютого святкують День народження волейболу. Цей вид спорту має мільйони прихильників по всьому світу. Можливо, ви теж входите до їхнього числа.



Хто святкує день ангела 9 лютого

Сьогодні іменини відзначають володарі звичних для нас чоловічих імен Василь, Геннадій, Іван та Петро, а також доволі рідкісних для наших теренів – Інокентій, Тихін і Ян.



Що не можна робити 9 лютого 2024 року

Народні вірування не радять позичати гроші, причому не слід ні давати в борг, ні брати самим. Під забороною сварки, прокльони та лихі слова. Якщо у вас вдома лежить якась зламана чи зіпсована річ, винесіть її на смітник, а не тримайте у квартирі.

Цього дня виключіть будь-який деструктив та насильство – не можна навіть рвати квіти та вбивати комах, добре, що зараз немає комарів. Утримайтесь від поїздок на машині в темний час доби.



Що можна робити сьогодні

Астрологи кажуть, що цього дня можуть спонтанно розкриватися таланти та здібності. Сьогодні потрібно саджати корисні рослини й культивувати гарні думки, що дадуть добрі сходи й плоди.

День сприяє плануванню, купівлі нерухомості, переїзду на нове місце проживання та навчання. Сходіть до косметолога чи перукаря.

Народні прикмети на 9 лютого 2024