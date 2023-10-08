У неділю, 8 жовтня, професійні свята відзначають юристи, художники та санепідеміологи. Віряни вшановують преподобну Пелагію, що за життя мала вражаючу біографію. Давні українці у цей день запасалися капустою.

Свята в Україні, що припадають на 8 жовтня 2023

Сьогодні можна вітати представників одразу трьох професій. Щорічно 8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Дата святкування обрана невипадково. Вважається, що саме у цей день, але в 1016 році за ініціативи Київського князя Ярослава Мудрого світ побачила перша збірка законів Руська правда.

У другу неділю жовтня відзначають професійне свято художники. Тож привітайте знайових митців і побажайте їм натхнення та швидше увічнити у своїх творах омріяну перемогу України.

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Так само у другу неділю жовтня щорічно святкують свій день працівники державної санепідслужби. Вони стоять на варті здоровʼя та безпеки українців, пильнуючи віруси, рівень забруднень та стан довкілля.

Церковне свято 8 жовтня

За новим стилем вшановують памʼять святої Пелагії Антіохійської. Її, до речі, вважають покровителькою акторок.

Історія життя преподобної, згідно з Житієм, вражає карколомними змінами у її житті не менше за Марію Магдалину. Колись святу називали Маргарита, що означало перлина, за її любов до розкошів та розпусти. Вона була акторкою, танцівницею та навіть повією в Антіохії. Все змінилося, коли жінка почула проповідь святого Нонна. Вона розкаялася, похрестилася та покинула старе життя. Перевдягнувшись у чоловічий одяг, під іменем Пелаґіус свята перебралася до Єрусалиму та оселилась у печері на Оливковій горі. В аскезі вона провела відведені їй дні, і лише після смерті люди дізналися, що відлюдниця насправді була жінкою.

Хто святкує День ангела 8 жовтня

Привітайте знайомих Олександрів, Опанасів, Германів, Євгенів, Максимів, Миколаїв, Остапів, Павлів, Прохорів, Романів та Сергіїв. Серед жінок іменинниць не так багато – це власниці такого рідкісного імені, як Єфросинія.

Народні традиції та прикмети на 8 жовтня

За старим стилем у цей день вшановували преподобного Сергія Радонезького, тому прикмети повʼязували саме з його образом.

В народі 8 жовтня називали днем Сергія Капусника та запасалися капустою. Також на Сергія слідкували за першим снігом. Якщо опади були, то уже в кінці листопада чекали суворої зими. Втім, зараз клімат змінився, тому дотримуватися давніх прикмет нині стає не так вже й актуально.

Заборони на 8 жовтня