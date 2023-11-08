Сьогодні, 8 листопада, православні віряни вперше за новим календарем відзначають Собор архистратига Михаїла. Це головне з усіх свят на честь ангелів, яке в народі називають Михайлів день.

У світі відзначають день містобудування, а також Міжнародний день радіології. Детальніше про всі свята, іменинників сьогоднішнього дня, а також про заборони та прикмети – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 8 листопада 2023 року

Собор архістратига Михаїла, що раніше відзначали 21 листопада, є одним із найважливіших церковних свят. Цей день присвячено архангелу Михаїлу, який вважається очільником усіх ангелів і захисником вірних від злих сил. Для вірян – це час молитв та роздумів про духовну силу та захист ангела-покровителя. У цей день в храмах зазвичай відправляють особливі богослужіння, під час яких розповідають історії про ангельські чудеса та боротьбу добра зі злом.

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Який сьогодні, 8 листопада, день в Україні та світі

Всесвітній день містобудування відзначається цього дня у більш ніж 30 країнах світу на чотирьох континентах. Його започаткували, щоб відзначити роль професійного планування та створення комфортного середовища у місті. Інша назва свята – Всесвітній день урбанізму. Він дозволяє поглянути на планування глобально та замислитися про дбайливе ставлення до довкілля.

У цей день у 1895 році Вільгельм Конрад Рентген виявив існування променів, що отримали його імʼя. Символічно, що саме в цю дату відзначається Міжнародний день радіології. Свято доволі молоде – його започаткували у 2012 році, проте важко переоцінити роль цього винаходу. У цей день медична спільнота підвищує обізнаність про галузь, без якої неможливо уявити сучасну методику досліджень.

Всесвітній день піаніста також відзначається 8 листопада. Це свято музики та вшанування музичних досягнень.

Сьогодні ще й гарна нагода влаштувати цифровий детокс, якщо, звісно, у вас є така можливість. На цю дату припадає Всесвітній день без Wi-Fi.

Хто святкує день ангела 8 листопада 2023 року

За новим церковним календарем сьогодні іменини відзначають власники імен, Гаврило, Михайло, Павло та Рафаель. Якщо у ваші родині у цей день народилася дівчинка, її буде доречно назвати гарним іменем Марта. Також день ангела нині святкують Марфи.



Що не можна робити 8 листопада

Оскільки цей день повʼязаний із великим церковним святом, це накладає на нього чимало обмежень. У Михайлів день люди намагалися не займатися важкою працею, не користувалися гострими предметами, зокрема ножами, не сварилися та не лихословили. Також сьогодні допомога має бути лише безкорисливою і в ній не можна відмовляти. Також цього дня не мили голову, щоб не “змити розум”, а ще – не викидали їжу після застілля, а роздавали рідним, сусідам чи нужденним.



Що можна робити сьогодні

У Михайлів день архангела прохали про допомогу у вирішенні складних життєвих питань, молилися про зцілення, захист у подорожах та від темних сил. Українці просять архистратига уберегти захисників і захисниць, що боронять нашу країну від підступного ворога.

Місячний календар вказує, що сьогодні просто чудовий день для спорту та зміни місця роботи, якщо ви цього прагнете.

Народні прикмети на 8 листопада 2023 року