Сьогодні, 7 травня, православні віряни відзначають Світлий вівторок, що є другим днем у Світлій седмиці – тижні після Великодня.

Факти ICTV дізналися про свята та події цього дня, а також про іменинників та повʼязані із ним прикмети й заборони.



Яке сьогодні свято – 7 травня 2024 року

Кожен день протягом всього тижня після Воскресіння Христового є святковим. Світлий вівторок повʼязують із вшануванням Іверської ікони Божої Матері. Вважається, що цей образ має чудотворну силу та був створений апостолом Лукою – послідовником святого Павла, що був одним з учнів Христа.

Зараз дивляться

Також 7 травня згадують святого мученика Акакія. Він був військовим та сповідував християнську віру. Згідно з переказами, саме через відданість Христу Акакія увʼязнили та катували, відтак відтяли голову.



Який сьогодні, 7 травня 2024, день в Україні

На цю дату припадає День міста Івано-Франківськ, заснованого у 1662 році. Спочатку називалося Станіславів, а в 1962 році отримало назву на честь видатного українського письменника, поета та громадського діяча Івана Франка.

Цього дня в усьому світі говорять про ментальні проблеми у дітей, зокрема, поширюючи інформацію про депресію у ранньому віці. Також на цю дату припадає Всесвітній день боротьби з астмою та Міжнародний день планетаріїв.



Хто святкує день ангела 7 травня

Сьогоднішній день відзначається великою кількістю іменинників. Вітають усіх, хто носить імена Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан та Ян.



Що не можна робити 7 травня 2024 року

Забудьте про деструктив і насильство – не вбивайте комах і не рвіть квіти. Астрологи не рекомендують їздити на машині в темний час доби.

У народі вірили, що цього дня не слід ходити босоніж по траві, забороняли сваритися та лаятися, а також зловживати алкоголем. До слова, конфлікти 7 травня загрожують недугами для їхніх винуватців, тож дійсно варто стримати емоції.



Що можна робити сьогодні

У місячному календарі цей день позначений як дуже сприятливий та гармонійний день. Якщо є можливість, займіться висадкою рослин та мисліть позитивно.

День сприяє купівлі нерухомості або переїзду, сьогодні добре буде даватися навчання та нові справи. Корисно постувати та присвятити час своїй зовнішності, наприклад, відвідайте косметолога. Також цей день дуже добрий для стрижки, що надасть вам додаткового шарму.

Народні прикмети на 7 травня 2024