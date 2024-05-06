У понеділок, 6 травня, українці відзначатимуть Світлий понеділок.

Які свята відзначають 6 травня 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 6 травня 2024 року

Світлий понеділок – це другий день святкування Великодня. Він також знаменує перемогу Ісуса над пеклом. До речі, цього дня заведено влаштовувати різноманітні веселощі та дарувати одне одному писанки.

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Що не можна робити 6 травня 2024 року

На Світлий понеділок не можна сумувати за померлими і відвідувати кладовища. Великдень – це свято радості, перемоги життя над смертю.

Не можна бажати зла іншим, лихословити і з’ясовувати стосунки з близькими.

У борг гроші також не можна давати – заповітних купюр ви так і не побачите.

Що можна робити сьогодні

У Світлий понеділок можна відвідати церкву, веселитися і радіти з близькими, а також допомогти близьким, якщо вони цього просять.

Прочитати духовну літературу – хороший вибір на другий день Великодня. Приділіть цьому свій час, і можна навіть помолитися. Попросіть заступництва, щастя сім’ї або захист від біди.

Народні прикмети на 6 травня 2024 року