У понеділок, 6 травня, українці відзначатимуть Світлий понеділок.
Які свята відзначають 6 травня 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
- Яке сьогодні свято – 6 травня 2024 року
- Хто святкує день ангела 6 травня 2024 року
- Що не можна робити 6 травня 2024 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 6 травня 2024 року
Яке сьогодні свято – 6 травня 2024 року
Світлий понеділок – це другий день святкування Великодня. Він також знаменує перемогу Ісуса над пеклом. До речі, цього дня заведено влаштовувати різноманітні веселощі та дарувати одне одному писанки.
Хто святкує день ангела 6 травня 2024 року
6 травня день ангела відзначають Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.
Що не можна робити 6 травня 2024 року
На Світлий понеділок не можна сумувати за померлими і відвідувати кладовища. Великдень – це свято радості, перемоги життя над смертю.
Не можна бажати зла іншим, лихословити і з’ясовувати стосунки з близькими.
У борг гроші також не можна давати – заповітних купюр ви так і не побачите.
Що можна робити сьогодні
У Світлий понеділок можна відвідати церкву, веселитися і радіти з близькими, а також допомогти близьким, якщо вони цього просять.
Прочитати духовну літературу – хороший вибір на другий день Великодня. Приділіть цьому свій час, і можна навіть помолитися. Попросіть заступництва, щастя сім’ї або захист від біди.
Народні прикмети на 6 травня 2024 року
- Якщо на вулиці йде дощ, то буде мокрим усе літо.
- Птахи не співають на Світлий понеділок – заморозки повернуться.
- Якщо першим зустрічним виявиться чоловік – буде удача цілий рік.