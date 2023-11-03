У п’ятницю, 3 листопада, в Україні відзначають День інженерних військ, а також День ракетних військ і артилерії.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобної Ганни Всеволодівни.

Які свята відзначають 3 листопада 2023 року, в кого іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте далі в матеріалі.

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Яке сьогодні свято – 3 листопада 2023 року

У церковному календарі 3 листопада – День пам’яті преподобної Ганни. Вона була донькою великого князя Київського Всеволода Ярославича, а також сестрою Володимира Мономаха.

Ганна народилася у другій половині XI століття і виховувалася у християнській вірі. Вона брала активну участь у церковно-політичному житті Русі.

Близько 1086 року князь Всеволод побудував у Києві для доньки Андріївський монастир, а Анна, яка прийняла чернечий постриг, стала його настоятелькою.

Княжна доклала багато зусиль, щоб облаштувати обитель і відкрила при монастирі першу на Русі та в Європі школу для дівчаток. У ній навчали письма, ремесел і співу.

Ганна померла близько 1112 року і була похована в Андріївському (Янчиному) монастирі, який пізніше був зруйнований Батиєм.

Хто святкує день ангела 3 листопада 2023 року

Згідно з новим церковним календарем, день ангела сьогодні святкують власники таких імен: Анна, Олександр, Богдан, Василь, Вікентій, Володимир, Євдокія, Іван, Ілля, Микола, Павло, Петро, Сергій, Федір.

Що не можна робити 3 листопада 2023 року

У народі цей день називали Ганною Холодною, оскільки погода починала змінюватися, наставали холоди.

Цього дня заборонялося вирушати в далеку дорогу, оскільки наші предки вірили, що це принесе бідність. Також народні прикмети не радять відвідувати людні місця та запрошувати в дім незнайомців.

Згідно з місячним календарем, сьогоднішній день є невдалим для того, щоб брати кредит або давати позики. Є ймовірність, що заповітних грошей більше не буде в руках.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна помолитися та попросити святу Ганну про допомогу у вихованні дітей. Також Ганні моляться про удачу в навчанні, зцілення від недуг, сімейний добробут.

Цього дня можна займатися домашніми справами, готувати та прибирати.

Народні прикмети на 3 листопада 2023 року