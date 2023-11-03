У п’ятницю, 3 листопада, в Україні відзначають День інженерних військ, а також День ракетних військ і артилерії.
Віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобної Ганни Всеволодівни.
Які свята відзначають 3 листопада 2023 року, в кого іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте далі в матеріалі.
- Яке сьогодні свято – 3 листопада 2023 року
- Хто святкує день ангела 3 листопада 2023 року
- Що не можна робити 3 листопада 2023 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 3 листопада 2023 року
Яке сьогодні свято – 3 листопада 2023 року
У церковному календарі 3 листопада – День пам’яті преподобної Ганни. Вона була донькою великого князя Київського Всеволода Ярославича, а також сестрою Володимира Мономаха.
Ганна народилася у другій половині XI століття і виховувалася у християнській вірі. Вона брала активну участь у церковно-політичному житті Русі.
Близько 1086 року князь Всеволод побудував у Києві для доньки Андріївський монастир, а Анна, яка прийняла чернечий постриг, стала його настоятелькою.
Княжна доклала багато зусиль, щоб облаштувати обитель і відкрила при монастирі першу на Русі та в Європі школу для дівчаток. У ній навчали письма, ремесел і співу.
Ганна померла близько 1112 року і була похована в Андріївському (Янчиному) монастирі, який пізніше був зруйнований Батиєм.
Хто святкує день ангела 3 листопада 2023 року
Згідно з новим церковним календарем, день ангела сьогодні святкують власники таких імен: Анна, Олександр, Богдан, Василь, Вікентій, Володимир, Євдокія, Іван, Ілля, Микола, Павло, Петро, Сергій, Федір.
Що не можна робити 3 листопада 2023 року
У народі цей день називали Ганною Холодною, оскільки погода починала змінюватися, наставали холоди.
Цього дня заборонялося вирушати в далеку дорогу, оскільки наші предки вірили, що це принесе бідність. Також народні прикмети не радять відвідувати людні місця та запрошувати в дім незнайомців.
Згідно з місячним календарем, сьогоднішній день є невдалим для того, щоб брати кредит або давати позики. Є ймовірність, що заповітних грошей більше не буде в руках.
Що можна робити сьогодні
Сьогодні можна помолитися та попросити святу Ганну про допомогу у вихованні дітей. Також Ганні моляться про удачу в навчанні, зцілення від недуг, сімейний добробут.
Цього дня можна займатися домашніми справами, готувати та прибирати.
Народні прикмети на 3 листопада 2023 року
- Низько пливуть хмари – очікуйте похолодання.
- Вранці мороз – зима буде сніжною.
- Сніг випав уночі й не розтанув до ранку – весна буде ранньою.
- Все небо в зірках – найближчими днями буде гарна погода.
- Листя з дерев ще не опало – взимку чекайте сильних холодів.