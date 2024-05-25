Сьогодні, 25 травня, в Україні відзначають День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. У світі святкують Всесвітній день хірургії, Міжнародний день без пластику, Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму, День філолога. Віряни вшановують Третє знаходження глави Івана Предтечі.

Яке сьогодні свято – 25 травня 2024 року

Голову Івана Хрестителя було відтято за наказом Ірода Антипи через царівну Іродіаду та її доньку Саломею. Царівна закопала голову в одному з маєтків Ірода. Згідно з церковним переказом, віднайдення глави Іоанна Предтечі відбувалося тричі.

Третє знайдення відбулося 850 року. Тоді святий Ігнатій впізнав місце, де було закопано голову Івана. Срібну посудину з нею урочисто перенесли до Царгорода.

Який сьогодні, 25 травня, день в Україні

В Україні 25 травня відзначають День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Це відносно нове свято в нашій країні, яке з’явилося в 2021 році.

Свято встановлено з огляду на значення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації для гарантування безпеки та захисту державного суверенітету.

Також 25 травня в Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Його дата щороку різна, оскільки припадає на останню суботу травня.

Свято було створено з вдячності за значний внесок працівників цієї галузі в розвиток науки, культури та освіти.

Хто святкує день ангела 25 травня 2024 року

25 травня іменини відзначають Іван, Інокентій, Федір, Вікторія, Олена.

Що не можна робити 25 травня 2024 року

Не можна лаятися, лихословити, конфліктувати.

Заборонено ображати й ображатися, а також бажати зла.

Не варто залишати на ніч немитий посуд.

В Іванів день не варто ходити босоніж по росі, щоб не застудитися.

Не потрібно робити генеральне прибирання.

Що можна робити сьогодні

Цього дня віряни моляться Івану Предтечі. У святого просять про позбавлення від головного болю та інших захворювань, пов’язаних із головою.

Наші пращури вірили, якщо цього дня одягнути хворій людині білу сорочку, вона одужає.

Також дівчата, якщо хотіли змін в особистому житті, робили сьогодні нову зачіску.

Народні прикмети на 25 травня 2024 року