Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує захисників Донецького аеропорту та відзначає День Автономної Республіки Крим. Православні віряни за новим календарем згадують преподобного Євтимія Великого.

Факти ICTV розкажуть більше про історію свят цього дня, іменинників, прикмети та заборони, що повʼязані з 20 січня.



Яке сьогодні свято – 20 січня 2024 року

За новим стилем цього дня православна церква вшановує святого Євтимія Великого, також відомого як святий Євтимій, Евтимій Благодушний та Евфимій-схимник.

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В переказах ідеться, що він народився у вірменському місті Мелітині, де згодом став священником та завідував монастирем. Відтак Євтимій потай рушив до Святої землі й оселився у келії неподалік Єрусалима. Там він прожив п’ять років, після чого перебрався до печери у пустелі.

Поруч з ним стали селитися побожні пустельники. Пізніше тут утворився монастир, а Євтимій став відлюдником. Він мав дар чудотворця та зцілив сина арабського князя. Через це багато арабів навернулися до Христової віри. Представники від Євтимія брали участь у Вселенських Соборах в Ефесі у 431 році та Халкідоні у 451 році. Євфимій помер від старості, провівши 68 літ у пустелі.



Який сьогодні, 20 січня 2024, день в Україні

На цю дату припадає День вшанування захисників Донецького аеропорту, також відомий як День пам’яті кіборгів, коли українці вшановують воїнів, що тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на Сході України. Саме ті події визначає історична фраза Кіборги вистояли, не встояв бетон. До слова, “кіборгами” українців прозвав противник, вражений стійкістю та незламністю наших бійців.

В обороні цього об’єкта брали участь не тільки військові, а й медики та волонтери, що надавали допомогу та підтримку українським бійцям. Тому в цей день ми згадуємо, хто тоді стояв за Україну. Раніше памʼятна дата відзначалася 16 січня, але згідно зі спільним наказом міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ, тепер днем вшанування зазхисників ДАП є 20 січня.

Також на цю дату припадає День Автономної Республіки Крим. 20 січня 1991 року більшість кримчан на загальнокримському референдумі висловилися за відновлення Кримської автономії, що визначило статус Криму у складі України. На початку 2014 року Росія цинічно окупувала та анексувала півострів, боротьба за повернення триває, адже ми памʼятаємо, що Крим – це Україна.



Хто святкує День ангела 20 січня

Згідно з новим церковним календарем, сьогодні відзначають іменини власники таких чоловічих імен, як Юхим, Захар, Лаврентій, Лев та Павло. Якщо цього дня у вашій родині зʼявиться на світ дівчинка, її буде доречно назвати Інна або Римма. Тож, якщо ви ще не визначилися з іменем, поміркуйте над цими варіантами.



Що не можна робити 20 січня 2024 року

Відмовтеся від вживання алкоголю, щоб не залишитись без грошей, як попереджає народне вірування. Також цього дня не можна вживати лайку та сваритися з родичами.

Асторологи визначають цей день як в цілому несприятливий та важкий. Не плануйте на цю дату не лише весілля, а й заручини. Не займайтеся духовними практиками та бізнесом, не стрижіться та утримайтеся від інтимної близькості.



Що можна робити сьогодні

Єдине, чому сприяє цей день – це спорт, тож фізичні навантаження вітаються. Також можна зайнятися домашніми справами та вирішенням побутових питань – підіть на продуктові закупи, зробіть дрібний ремонт в оселі.

Народні прикмети на 20 січня 2024