Сьогодні, 16 січня, світ згадує неперевершену ліверпульську четвірку The Beatles, яку називають одним з найвпливовіших гуртів в історії музики. Православні віряни вшановують апостола Петра та його кайдани, що вважаються вельми шанованою християнською реліквією.

Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, а також про іменинників, прикмети та заборони, повʼязані з 16 січня.

Яке сьогодні свято – 16 січня 2024 року

Згідно з новим церковним календарем, на цю дату припадає поклін чесним оковам святого і всехвального апостола Петра. Кайдани (вериги), в які закували Петра в Єрусалимі, вважаються однією з найшанованіших реліквій у християнському світі.

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В переказах вказано, що вночі апостолу явився ангел і вивів його на волю з вʼязниці. Окови Петра спочатку переховував у себе начальник тюрми, що прийняв християнство. Під час правління імператора Константина Великого реліквія перебувала в єрусалимській церкві Воскресіння Господнього.

Згодом єрусалимський патріарх Ювеналій у якості подарунка підніс окови грецькій цариці Євдокії. Вона розділила кайдани, залишивши частину собі, а іншу відіслала до Риму доньці Євдоксії, яка збудувала церкву святого Петра в оковах, куди поклала й вериги. У Римі зберігалися ще одні кайдани святого Петра, які папа Сікст III наказав з’єднати з подарунком Євдоксії. Щойно окови торкнулися одні одних, вони дивом з’єдналися в суцільний ланцюг. З того часу віряни стали вклонятися реліквії.

Який сьогодні, 16 січня 2024, день в Україні

Є гарна нагода послухати пісні одного з найвідоміших гуртів в історії рок- та попмузики, адже нині відзначається Всесвітній день The Beatles. Одразу і не згадати інший музичний колектив, що мав би власний день для вшанування. Свято започатковане 2001 року, а дата обрана невипадково. Саме 16 січня 1957 року в англійському місті Ліверпуль відкрився нічний заклад The Cavern Club (Клуб Печера), який став стартовим майданчиком на шляху “бітлів” до всесвітньої слави. Саме тут вперше прозвучали їхні пісні.

The Beatles входить до переліку найуспішніших в комерційному плані та найвпливовіших з культурного погляду гуртів. З іменами Джона Леннона, Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона та Рінго Старра асоціюється ціла музична епоха. Їм вдалося встановити рекорд в індустрії з понад 1 млрд проданих платівок The Beatles. Захоплення творчістю музикантів отримало назву бітломанія, яка не зникла й понині.

Хто святкує День ангела 16 січня

Привітайте з іменинами знайомих хлопчиків та чоловіків, що носять імена Іван, Максим, Петро, Симон та Ян. Серед дівчат та жінок День ангела святкують власниці рідкісних імен Леонілла та Неоніла.

Що не можна робити 16 січня 2024 року

Наші предки цього дня не ходили рибалити та не виконували тяжкої роботи, щоб не боліла спина. Також вважалося, що сьогодні люди легко піддаються обману, тому намагалися дотримуватимся інформаційної гігієни. Ця порада є дуже актуальною і в наш час.

Астрологи не радять укладати шлюби у цю дату, попереджають про небезпеку втрат і крадіжок, а ще не рекомендують починати якісь справи.

Що можна робити сьогодні

У давнину цей день вважали чи не найвдалішим за весь рік для проведення ритуалу зняття пристріту, лихоманки та різного негативу.

В місячному календарі 16 січня позначене як сприятливий день для стрижки, а також застілля. Сьогодні можна смачно поїсти, але робити це неквапливо, насолоджуючись кожним шматочком.

Народні прикмети на 16 січня 2024