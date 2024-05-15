Сьогодні, 15 травня, відзначається Міжнародний день сімʼї, а також цікаве свято – День соломʼяного бриля. Православні віряни вшановують преподобного Пахомія Великого.

Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, а ще про іменинників і повʼязані прикмети й заборони.



Яке сьогодні свято – 15 травня 2024 року

Згідно з новим церковним календарем, цього дня згадують святого Пахомія Великого, що народився в Єгипті (28 травня за старим стилем). Він був зачинателем такої форми чернечого життя, як кіновія. У таких монастирях братія не мала власності й покладала усі свої труди на благо обителі. Монастир своєю чергою забезпечував ченців усім необхідним. Також Пахомій заснував перший жіночий монастир, де настоятелькою стала його сестра Марія.

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Який сьогодні, 15 травня 2024, день в Україні

На цю дату припадає Міжнародний день сімʼї – це гарна нагода приділити увагу вашим рідним людям. Через війну багато хто з українців не зможе зібратися разом у цей день, але подумки та завдяки сучасним технологіям можна стати трішечки ближчим до своїх близьких.

Сьогодні ж відзначаться Всесвітній день товару та Міжнародний день захисту клімату. Також українці мають незвичайне свято – День соломʼяного бриля. Він був традиційним головним убором для нашого народу, та й зараз модники і модниці носять осучаснені варіанти капелюхів із соломи.



Хто святкує день ангела 15 травня

Цього дня можете привітати з іменинами власників чоловічих імен Дмитро та Гнат. Якщо у вашій родині сьогодні на світ зʼявилася дівчинка, її буде доречно назвати Анастасією.



Що не можна робити 15 травня 2024 року

У народі вірили, що незаміжні дівчата повинні мовчати про свої мрії. Також цього дня не можна залишати брудний посуд, ходити в брудному взутті, бо хворітимуть ноги, та брати решту під час покупок. А втім, зараз маємо можливість розплачуватися картками, тож і питання решти стоїть не так гостро.

Астрологи радять утриматися від грубощів, бо доведеться розплачуватися хворобою горла, голосових зв’язок або дихальних шляхів. Утримайтеся й від стрижки, бо вона може притягнути сварки, конфлікт із начальством чи коханою людиною.



Що можна робити сьогодні

Місячний календар вказує на те, що день сприяє проведенню хірургічних операцій. У давнину наші пращури у середині травня сіяли пізню пшеницю.

Також сьогодні вдала дата для того, щоби помиритися або перепросити за якийсь недобрий вчинок чи слова.

Народні прикмети на 15 травня 2024