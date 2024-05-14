14 травня українці згадуватимуть померлих на Радоницю.
Які свята відзначають 14 травня 2024 року в Україні, іменини, прикмети та заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
- Яке сьогодні свято – 14 травня 2024 року
- Хто святкує день ангела 14 травня 2024 року
- Що не можна робити 14 травня 2024 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 14 травня 2024 року
Яке сьогодні свято – 14 травня 2024 року
І хоча Радониця не є святом у прямому сенсі, церковна дата має свої традиції. У цей період заведено згадувати покійних, приходити до них на могили і згадувати про минулі часи.
Хто святкує день ангела 14 травня 2024 року
10 травня день ангела відзначають Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ірина.
Що не можна робити 14 травня 2024 року
На Радоницю заборонено сумувати і переборщувати алкоголем на кладовищі. Не можна лаятися, сваритися з близькими і бажати поганого іншим людям.
Що можна робити сьогодні
Перед Радоницею заведено прибрати на могилах близьких. У багатьох областях України можна на свято ходити до церкви і на цвинтар, і залишати цукерки та різні смаколики на могилах.
Народні прикмети на 14 травня 2024 року
- Дощ на Радоницю – до гарного врожаю.
- Увечері роса на траві – буде гарна погода.
- У нічному небі спостерігається молодик – чекайте хороших новин з поля.
- Зустріли на Радоницю граків – до хороших новин.