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Яке свято 14 травня і чому варто сходити на кладовище

14 Травня 2024, 05:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Свічка
Джерело: Unsplash

14 травня українці згадуватимуть померлих на Радоницю.

Які свята відзначають 14 травня 2024 року в Україні, іменини, прикмети та заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 14 травня 2024 року

І хоча Радониця не є святом у прямому сенсі, церковна дата має свої традиції. У цей період заведено згадувати покійних, приходити до них на могили і згадувати про минулі часи.

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Що не можна робити 14 травня 2024 року

На Радоницю заборонено сумувати і переборщувати алкоголем на кладовищі. Не можна лаятися, сваритися з близькими і бажати поганого іншим людям.

Що можна робити сьогодні

Перед Радоницею заведено прибрати на могилах близьких. У багатьох областях України можна на свято ходити до церкви і на цвинтар, і залишати цукерки та різні смаколики на могилах.

Народні прикмети на 14 травня 2024 року

  • Дощ на Радоницю – до гарного врожаю.
  • Увечері роса на траві – буде гарна погода.
  • У нічному небі спостерігається молодик – чекайте хороших новин з поля.
  • Зустріли на Радоницю граків – до хороших новин.
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