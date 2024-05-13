Сьогодні, 13 травня, у світі відзначають Всесвітній день кульбаби і Міжнародний день хумусу. Віряни вшановують пам’ять мучениці Гликерії.

Яке сьогодні свято – 13 травня 2024 року

13 травня, згідно з новоюліанським календарем, церква вшановує пам’ять мучениці Гликерії. Вона постраждала за свою віру в Бога у II столітті – під час гоніння на християн імператора Антоніна.

Свята народилася в шанованій родині, проте рано осиротіла. Дівчинка зблизилася з християнами, подалася до віри і щодня відвідувала храм. Вона повстала проти язичників, з’явилася перед ними з хрестом у день свята Зевса, статуя якого впала й розбилася.

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Правитель наказав народу побити Глікерію камінням, але кинуте каміння не торкнулося її. Святу ув’язнили в темницю, куди до неї прийшов християнський священник Філократ і зміцнив мученицю на подвиг, який їй належав.

Довго катували мученицю, але все обходило її стороною. Темничний вартовий Лаодикій, завдяки чудесам, що відбувалися з Глікерією, увірував у Господа. Його вбили мечем, а святу віддали на поталу звірам, але й ті не піддавалися командам, доки вона сама не попросила в Бога забрати її до себе.

Хто святкує день ангела 13 травня 2024 року

13 травня іменинники відзначають Василь, Гнат, Сергій, Георгій, Клим, Максим, Микита, Яків, Аріна, Гликерія, Ірина.

Що не можна робити 13 травня 2024 року

Не можна вбивати комарів, оскільки, згідно з прикметами, цього дня з’являються вони, мошки і павуки, що віщують тепло.

Не можна плакати навіть від радості, щоб весь наступний рік не лити сльози.

Не варто здійснювати великі покупки в цей день, щоб у майбутньому не було проблем із грошима.

Не потрібно лінуватися, щоб удача не відвернулася.

Не варто давати людям свої речі.

Що можна робити сьогодні

У народі свята Гликерія отримала прізвисько Лукерія-комарниця. Появу мошкари наші предки сприймали як знак, що можна сіяти пшеницю і холодів уже не буде. Також сіяли жито і пшеницю.

Також цього дня віряни звертаються до Гликерії, у молитвах вони в неї просять про зцілення душевних і тілесних хвороб.

Народні прикмети на 13 травня 2024 року