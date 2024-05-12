У неділю, 12 травня, відзначається Міжнародний день медичної сестри, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми, Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні і неврологічні захворювання, а також День матері.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих Єпіфанія та Германа.

Яке сьогодні свято – 12 травня 2024 року

12 травня (25 травня за старим стилем) у церковному календарі – день пам’яті святого Епіфанія, єпископа Кіпрського, та святого Германа, патріарха Константинопольського.

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Єпіфаній народився 310 року у місті Елевтерополь (Палестина), навчався в Александрії Єгипетській. Бажаючи дослідити Святе Письмо, він вивчив грецьку, юдейську, коптську, арамейську мови та латину, часто відвідував різних пустельників, а згодом і сам постригся в ченці.

333 року він був висвячений на священика, з часом збудував монастир. Єпіфаній мужньо стояв на захисті святої віри і засуджував єресі, які розбивали єдність Христової Церкви. 367 року його обрали єпископом міста Саламін на Кіпрі. Помер Єпіфаній у віці 93 років.

Герман жив у VII столітті. Коли помер його батько, імператор віддав святого на службу церковним кліриком. Згодом його навіть поставили на пост єпископа. Він завжди захищав християнську віру, за що був засланий в далекі краї. Повернувшись, став патріархом Константинополя. Коли імператором став Лев Вірменин, Герман знову був засланий через пророчі промови і непохитність віри. Помер він у 96 років.

Який сьогодні, 12 травня, день в Україні

В Україні 12 травня святкують День матері. Вперше це свято у нашій державі відзначили у 1928 році з ініціативи Союзу українок Канади. Через рік його вже святкували у Львові, однак у 1939 році радянська влада заборонила свято.

День матері повернувся в Україну вже у 1999 році – 10 травня другий президент Леонід Кучма підписав указ, яким було встановлено, що День матері щорічно відзначається у другу неділю травня.

Хто святкує день ангела 12 травня 2024 року

Іменини сьогодні відзначають Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп та Ян.

Що не можна робити 12 травня 2024 року

Наші предки вірили, якщо 12 травня у двір прибіжить лисиця з лісу, то варто чекати на біду. Сьогодні не можна зривати квіти латаття і приносити їх додому – це може стати причиною смерті домашніх тварин.

Цього не варто скупитися і відмовляти, якщо у вас просять позичити якусь річ, інакше добра в житті не буде.

Що можна робити сьогодні

У народі 12 травня часто називали Горобинівкою, тому що саме в цей період починала квітнути горобина. Вважалося, що це дерево захищає від пожеж, а тому його часто садили поряд з будинком.

Народні прикмети на 12 травня 2024 року