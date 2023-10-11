У середу, 11 жовтня, відзначають Міжнародний день дівчаток, День вечірки, а також День медсестри швидкої медичної допомоги.

Віряни вшановують пам’ять апостола Філіпа та преподобного Феофана Постника.

Які свята відзначають 11 жовтня 2023 року в Україні, у кого іменини, а також прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Яке церковне свято 11 жовтня 2023 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святого Філіпа. Він був одним з апостолів Ісуса Христа, родом з Вифсаїди, міста на березі Галілейського моря.

Після Вознесіння Господа із землі на небо апостол Філіп проповідував Євангеліє в Галілеї, Греції та інших країнах.

Прославився і тим, що мав дар зцілювати хворих. Помер апостол, як і більшість учнів Ісуса Христа, мученицькою смертю на хресті в місті Ієраполь Фригійській.

Також 11 жовтня віряни вшановують пам’ять преподобного Феофана Постника – одного із монахів Києво-Печерської лаври, який жив у XII столітті.

Відомо, що він жив у постiйному постi й молитвi. Був покладений у Ближні печери, де його мощі збереглися нетлінними.

Хто святкує День ангела 11 жовтня 2023 року

Іменини цього дня відзначають – Олександр, Анатолій, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей, Зінаїда, Вікторія.

Що не можна робити 11 жовтня 2023 року

Існує прикмета, що цього дня не можна бавитися з вогнем, щоб не накликати на себе біди й нещастя.

Також в день пам’яті апостола Філіпа не варто сваритися, конфліктувати та ображатися. Молодим дівчатам заборонялося ходити до лісу, це може бути смертельно небезпечно.

Що можна робити сьогодні

11 жовтня варто приділити час домашнім справам, можна навіть зробити генеральне прибирання.

Народні прикмети на 11 жовтня 2023 року