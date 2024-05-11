Сьогодні, 11 травня, світ відзначає день технологій та справедливої торгівлі. Православна церква згадує святих Кирила та Мефодія – просвітників і творців кириличної абетки.

Факти ICTV дізналися більше про події цього дня, іменинників, а також про повʼязані із ним прикмети й заборони.

Яке сьогодні свято – 11 травня 2024 року

Православні віряни вшановують памʼять рівноапостольних святих Кирила та Мефодія, що вважаються основоположниками слов’янської писемності й літератури. На честь святих була названа перша українська політична організація в Києві — Кирило-Мефодіївське братство.

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Кирило та Мефодій жили в монастирі й дотримувалися аскетизму. Вони створили першу слов’янську абетку на основі грецької, активно займалися просвітництвом, зокрема відкривали школи при храмах.



Який сьогодні, 11 травня 2024, день в Україні

На цю дату припадає Всесвітній день технологій, а також Всесвітній день справедливої торгівлі. Крім того, 11 травня відзначається Міжнародний день вітряка.



Хто святкує день ангела 11 травня

Сьогодні не забудьте привітати з іменинами хлопчиків та чоловіків, яких звати Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло та Ростислав.



Що не можна робити 11 травня 2024 року

В народі вірили, що цього дня не можна сваритися з рідними та вживати нецензурні слова. Також заборонялося рубати або ламати березу, марнувати воду, співати та веселитися, пускати до будинку незнайомців, довго гуляти на вулиці й займатися посівними роботами.

Астрологи радять відкласти похід до перукарні, бо стрижка цього дня загрожує шкодою для організму та розтратами.



Що можна робити сьогодні

Це гарний день для початку чогось нового та відмови від поганих звичок. Добре буде зайнятися спортом та йогою, а також відправитися у коротку поїздку.

Народні прикмети на 11 травня 2024