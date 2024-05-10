10 травня українці відзначатимуть Світлу п’ятницю.

Які свята відзначають 10 травня 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 10 травня 2024 року

Світла седмиця розпочалася 6 травня, одразу після Великодня. Здавна Світла п’ятниця вважалася ідеальним днем для прощення. Можна попросити в людини пробачити її, або ж самому відпустити образу за минулі сварки та вчинки.

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Що не можна робити 10 травня 2024 року

На Світлу п’ятницю не можна лаятися, бажати поганого іншим людям і з’ясовувати стосунки.

Очікувано, важка фізична праця на свято також під забороною.

Не можна також нудьгувати і сумувати – Світла п’ятниця вважається веселим святом, яке потрібно відзначати з посмішкою на обличчі. Щоправда, краще не зловживати алкоголем.

Що можна робити сьогодні

На Світлу п’ятницю можна ходити в гості до друзів і близьких і дарувати їм подарунки.

Вам точно врахується допомога тим, хто цього потребує. Тварини, близькі, і навіть незнайомі люди можуть опинитися у важкій ситуації – не ігноруйте їх.

Народні прикмети на 10 травня 2024 року