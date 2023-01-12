14 січня Україна буде відзначати Старий Новий рік 2023. Цей день володіє сильною та позитивною енергетикою, тому бажання, загадане 14 січня 2023 року, обовʼязково здійсниться.

Як загадати бажання на Старий Новий рік 2023, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно загадувати бажання на Старий Новий рік 2023

Щоб бажання справді здійснилося, необхідно загадувати щось реалістичне та здійсненне. Наприклад, купівля нової машини, телефону, чи здоровʼя для усієї родини у новому році.

Зараз дивляться

Також вкрай важливо конкретно формулювати свої запити. Бажання має бути чітким і зрозумілим, без неточностей та абстрактних понять. Ставте чіткі терміни для здійснення своїх мрій і не використовуйте частку “не”.

Також важливо формулювати бажання у теперішньому часі, не використовуючи слово “хочу”.

Неправильно: я хочу поїхати на відпочинок у 2023 році.

Правильно: у липні 2023 року я поїхав(ла) на відпочинок до Одеси в пʼятизірковий готель на березі моря.

Замість певної суми грошей загадайте те, на що ви збираєтесь витратити свій капітал (відпочинок, нерухомість, авто тощо).

Не варто забувати про закон бумеранга. На Старий Новий рік не слід бажати зла ворогам чи суперникам. Випромінюйте добро, і воно неодмінно повернеться до вас у 2023 році!

Своє бажання варто написати на клаптику паперу. Його можна зберегти чи спалити – різниці немає, головне, щоб ви повірили, що бажання здійсниться!

– Якщо ви хочете конкретну річ, тоді варто описати її з усіма докладними характеристиками. Вкажіть колір, розмір, вагу. Також можна описати свої почуття, коли ця річ буде у вас!

Також можна знайти відповідне зображення та покласти його на видному місці. А ближче до півночі загорніть зображення в папірець, на якому написано бажання. Рівно о 00:00 подумки сформулюйте його, запишіть, а потім вимовіть:

– Старий рік все погане забирає, проблеми позаду залишає, а все загадане нехай здійсниться.

Після цього аркуш потрібно заховати, час від часу дістаючи протягом року. Це допоможе зосередити думки на бажанні.