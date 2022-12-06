День Збройних Сил України відзначають 6 грудня. 2022 року свято припадає на вівторок.

Саме час привітати всіх, хто вирішив взяти в руки зброю та захищати Україну, ризикуючи власним життям. ЗСУ роблять все, щоб наблизити перемогу нашої країни над агресором, і волонтери мають допомагати їм.

Факти ICTV підготували найкращі привітання на День Збройних Сил України у коротких СМС, які потішать друзів та близьких. Теплі слова підтримки дадуть сили робити все для перемоги.

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Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир,

Могутній, нездоланний, вмілий!

з 6-м грудня воїн милий!

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Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

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Дорогі захисники, наші любі хлопці! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили

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Вітаємо з Днем Збройних сил усіх, хто зі зброєю в руках стоїть на сторожі України. Ви стали спадкоємцями високої слави українського козацтва та героїв визвольних змагань. Бажаємо всім солдатам, офіцерам і генералам мужності, сил і здоров’я, добра у родинах. Бажаємо всім нам миру і спокою на всій українській землі. Слава вам і слава Україні!

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Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

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Грудень іде повним ходом – незабаром настане Новий рік 2023, після якого українців зустріне січень. Середина зими підготувала для нас величезну кількість свят – як церковних, так і національних та міжнародних. Ознайомитися з повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.