День Збройних Сил України відзначають 6 грудня. 2022 року свято припадає на вівторок.
Саме час привітати всіх, хто вирішив взяти в руки зброю та захищати Україну, ризикуючи власним життям. ЗСУ роблять все, щоб наблизити перемогу нашої країни над агресором, і волонтери мають допомагати їм.
Факти ICTV підготували найкращі привітання на День Збройних Сил України у коротких СМС, які потішать друзів та близьких. Теплі слова підтримки дадуть сили робити все для перемоги.
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Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир,
Могутній, нездоланний, вмілий!
з 6-м грудня воїн милий!
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Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!
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Дорогі захисники, наші любі хлопці! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили
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Вітаємо з Днем Збройних сил усіх, хто зі зброєю в руках стоїть на сторожі України. Ви стали спадкоємцями високої слави українського козацтва та героїв визвольних змагань. Бажаємо всім солдатам, офіцерам і генералам мужності, сил і здоров’я, добра у родинах. Бажаємо всім нам миру і спокою на всій українській землі. Слава вам і слава Україні!
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Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
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Грудень іде повним ходом – незабаром настане Новий рік 2023, після якого українців зустріне січень. Середина зими підготувала для нас величезну кількість свят – як церковних, так і національних та міжнародних. Ознайомитися з повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.