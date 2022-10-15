Щорічно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Геловін. Найбільшу популярність свято має за кордоном. Його яскраво та вельми пишно святкують у Великій Британії, США, Канаді, Ірландії.

Історія виникнення свята та головні традиції Геловіну – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Геловін 2022: історія свята

Перші згадки про Геловін припадають ще на XVI століття. Тоді його прообразом було язичницьке свято Савин, яке асоціювалося зі смертю, потойбічним і надприродним.

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Савин відзначали ще кельти, які населяли території Центральної та Західної Європи. Гуляння Савину тривали сім днів. Давні кельти вірили, що в цей час мертві можуть перебувати серед живих, і навіть спілкуватися з ними.

Раніше завершення збирання урожаю та наближення зими сильно асоціювалося з ідеєю смерті, саме тому, кельти вбиралися у костюми демонів та духів природи, щоб потойбічна нечисть приймала їх за своїх і не завдавала шкоди.

З того часу також пішла традиція приносити у жертву солодощі. Таким чином, кельти хотіли задобрити духів та привидів.

Згодом почало поширюватись християнство, яке запозичило певні язичницькі звичаї. Тоді пастві дозволялося ходити по будинках та випрошувати їжу в обмін на молитви за мерців. Крім того, християнство оголосило 1 листопада Днем усіх святих.

Саме тому Геловін святкують у ніч проти 1 листопада. До речі, після проголошення Дня усіх святих назва свята почала видозмінюватись.

Вечір перед Днем усіх святих (англ. – All Hallows’ Eve) скоротили та почали називати Halloween.

Традиційних рис Геловін почав набувати у XVI столітті. У той час біднота Великої Британії ходила по будинках у масках та костюмах, випрошуючи смаколики.

До початку ХХ століття карнавальні костюми, маски та гарбузи стали традиційними для вечора перед Днем усіх святих.

Коли ірландці та шотландці почали масово емігрувати в Америку, Геловін вийшов за межі Західної Європи і став традиційним святом і в США.

Надалі Геловін знайшов прихильників по всьому світу. Наприклад, в Україні свято почало набирати популярності після падіння Залізної завіси.

У сучасному світі Геловін масштабно святкують у США, Великій Британії, Японії, Китаї, Мексиці, Іспанії, Канаді, Ірландії та інших країнах.

Традиції та символи Геловіну

Напевно, найпопулярнішим символом свята є гарбуз з вирізаними очима та посмішкою. Коли настає ніч, потрібно запалити свічку та поставити її у порожній гарбуз.

На Заході такі гарбузи називають “ліхтарем Джека”. За легендою, Джек – юнак, якого не пустили ні в пекло, ні в рай, а лише дали вогник, щоб він не змерз у своїх нескінченних поневіряннях.

Щоби вогник не згас, хлопчина помістив його у гарбуз та зробив з нього ліхтарик.

За кордоном люди люблять прикрашати ліхтариками Джека свої будинки, подвір’я, вулиці та інтер’єри. Гарбуз зі свічкою став справжнім символом Геловіну, а за традицією, кожен повинен мати в оселі хоча б один ліхтарик Джека.

Ще одна популярна традиція – збирання солодощів та переодягання. В Україні така традиція зовсім не поширена, а от за кордоном діти вважають це найкращим вечором у році.

Діти та дорослі в цей вечір надягають моторошні костюми, видаючи себе за найрізноманітнішу нечисть. Цікаво, що під час зародження свята костюми були прості – зазвачай, люди просто вдягали свій одяг навиворіт. У ХХ столітті люди вбиралися різноманітними примарами, вампірами, демонами, відьмами та зомбі.

У сучасному світі більш популярні перевдягання у відомих людей, персонажів з улюблених книг, ігор чи фільмів.

В англомовних країнах діти в костюмах традиційно випрошують солодощі у сусідів. Ця гра називається солодощі або капость (trick-or-treating). Якщо господар відмовляється пригостити чимось, гості можуть зробити йому якусь дрібну капость.