21 листопада відзначається католицький пам’ятний день – Введення в Храм Пресвятої Богородиці. Це свято встановлено в пам’ять Діви Марії, яку в цей день ввели до храму Єрусалиму і присвятили Богу.

Православні відзначають Введення в Храм Пресвятої Богородиці 4 грудня, католики – 21 листопада. Свято вважається дванадесятим.

Історія святкування Введення в Храм Пресвятої Богородиці

Анна і Єаким довго просили Бога в молитвах, щоб він дав їм дитя. Вони дали обітницю, що якщо дитина народиться, то віддадуть її на служіння Господу.

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Через деякий час у них народилася дівчинка – Марія. У трирічному віці її відвели в Єрусалимський храм, де вона була до 14 років.

Марія там молилася, вчила Святе Письмо і вишивала. У 14-й день народження вона мал піти, щоб заручитися, проте навідріз відмовилася це робити.

Священики храму звернулися до вищих сил, щоби дізнатися, як їм бути далі. Ангел сказав їм, що необхідно зібрати неодружених чоловіків, а Господь вкаже, хто стане чоловіком Марії. В результаті розцвів посох Йосипа в знак його обрання для заручин. Пізніше подружжя виїхало в Назарет.

Традиції святкування Введення в Храм Пресвятої Богородиці

У цей день віряни відвідують ранкову літургію. Також вважається, що з цього періоду церкви починають підготовку до Різдва.

Вважається що напередодні свята дівчина може просить Діву Марію показати уві сні її майбутнє вогнище.

Крім того, існує повір’я, що у цей період на землю можуть спуститися померлі і побути серед живих.

Заборони на свято Введення в Храм Пресвятої Богородиці