Вже 31 листопада у світі відзначатимуть містичне свято – Хеловін. Головним символом цього дня є гарбуз.
Зазвичай, з нього вирізають моторошну гримасу, яка створює незвичайну атмосферу свята. А всередину композиції вставляють ліхтарик або свічку, оскільки вони відлякують злих духів.
Але якщо вам не хочеться возитися з ножем, головний символ Хеловіна можна розмалювати. Для цього вам знадобиться гарбуз, фарби, пензлі, маркер та політ фантазії.
- Спочатку оберіть гарбуз з гладкою поверхнею без плям і зовнішніх пошкоджень. Не використовуйте плоди з ознаками гниття (сліди гнилі, м’які ділянки поверхні). Промийте овоч та висушіть його.
- Якщо вам не подобається природний відтінок плоду, ви можете пофарбувати його в будь-який колір, а потім виконати розмальовку основного зображення. Використовуйте для малювання акрилові фарби.
- Оберіть малюнок, який ви хотіли б нанести на гарбуз. Не захоплюйтеся складними зображеннями, якщо ви не професійний художник.
- Зробіть начерк маркером.
- Розфарбовуйте гарбуз так, щоб кожен шар фарби встигав просохнути до нанесення наступного.
- Якщо хочете полегшити завдання, то використовуйте трафарет. Для цього нанесіть картинку на папір і акуратно зробіть прорізи зображення канцелярським ножем.
- Прикрасьте розфарбований гарбуз декоративними елементами. За допомогою клей-пістолета можна прикріпити стрази, намисто та інші елементи декору.
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