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Як розмалювати гарбуз на Хеловін: цікаві ідеї та поради

19 Жовтня 2021, 14:01 Валентина Чорна
Хеловін, гарбуз
Джерело: Depositphotos

Вже 31 листопада у світі відзначатимуть містичне свято – Хеловін. Головним символом цього дня є гарбуз.

Зазвичай, з нього вирізають моторошну гримасу, яка створює незвичайну атмосферу свята. А всередину композиції вставляють ліхтарик або свічку, оскільки вони відлякують злих духів.

Але якщо вам не хочеться возитися з ножем, головний символ Хеловіна можна розмалювати. Для цього вам знадобиться гарбуз, фарби, пензлі, маркер та політ фантазії.

  1. Спочатку оберіть гарбуз з гладкою поверхнею без плям і зовнішніх пошкоджень. Не використовуйте плоди з ознаками гниття (сліди гнилі, м’які ділянки поверхні). Промийте овоч та висушіть його.
  2. Якщо вам не подобається природний відтінок плоду, ви можете пофарбувати його в будь-який колір, а потім виконати розмальовку основного зображення. Використовуйте для малювання акрилові фарби.
  3. Оберіть малюнок, який ви хотіли б нанести на гарбуз. Не захоплюйтеся складними зображеннями, якщо ви не професійний художник.
  4. Зробіть начерк маркером.
  5. Розфарбовуйте гарбуз так, щоб кожен шар фарби встигав просохнути до нанесення наступного.
  6. Якщо хочете полегшити завдання, то використовуйте трафарет. Для цього нанесіть картинку на папір і акуратно зробіть прорізи зображення канцелярським ножем.
  7. Прикрасьте розфарбований гарбуз декоративними елементами. За допомогою клей-пістолета можна прикріпити стрази, намисто та інші елементи декору.
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