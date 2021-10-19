Вже 31 листопада у світі відзначатимуть містичне свято – Хеловін. Головним символом цього дня є гарбуз.

Зазвичай, з нього вирізають моторошну гримасу, яка створює незвичайну атмосферу свята. А всередину композиції вставляють ліхтарик або свічку, оскільки вони відлякують злих духів.

Але якщо вам не хочеться возитися з ножем, головний символ Хеловіна можна розмалювати. Для цього вам знадобиться гарбуз, фарби, пензлі, маркер та політ фантазії.