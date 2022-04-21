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Як приготувати глазур із маршмелоу для паски – рецепт

21 Квітня 2022, 11:15
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Як приготувати глазур із маршмелоу для паски – рецепт
Джерело: Depositphotos

Глазур з маршмелоу ідеально підходить для прикрашання великодньої паски. Така глазур не тріскається та не осипається, коли ріжеш паску.

Крім того, глазур з маршмелоу ідеально приховує недоліки чи нерівності на випічці, а процес приготування не забирає багато часу.

Факти ICTV підготували рецепт глазурі з маршмелоу для вашої ідеальної паски.

Як приготувати глазур з маршмелоу на Великдень 2022

Що знадобиться:

  • Зефір маршмелоу – 200 грамів
  • Рослинна олія – ​​2 столові ложки
  • Лимонний сік – 2 столові ложки
  • Цукрова пудра – 150 -200 грамів

Загальний час приготування глазурі з маршмелоу – 30-40 хвилин.

Глазур з маршмелоу для паски – процес приготування

  1. Викладаємо 200 маршмелоу, 2 столові ложки рослинної олії і 2 столові ложки лимонного соку в посуд, який не боїться вогню, і ставимо на водяну баню. Вогонь повинен бути слабким, щоб зефір не прилип до посуду.
  2. Після того як зефір розтане, додаємо 150 грамів цукрової пудри і все добре перемішуємо.
  3. Якщо маса буде надто густа, додайте 1 столову ложку лимонного соку.
  4. Поки глазур із маршмелоу ще гаряча, наносимо її на паски та посипаємо прикрасами.
  5. Для кольору в глазур можна додати харчовий барвник.

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Теги
Великдень, Кулінарні рецепти, Пасха
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