Глазур з маршмелоу ідеально підходить для прикрашання великодньої паски. Така глазур не тріскається та не осипається, коли ріжеш паску.

Крім того, глазур з маршмелоу ідеально приховує недоліки чи нерівності на випічці, а процес приготування не забирає багато часу.

Факти ICTV підготували рецепт глазурі з маршмелоу для вашої ідеальної паски.

Як приготувати глазур з маршмелоу на Великдень 2022

Що знадобиться:

Зефір маршмелоу – 200 грамів

Рослинна олія – ​​2 столові ложки

Лимонний сік – 2 столові ложки

Цукрова пудра – 150 -200 грамів

Загальний час приготування глазурі з маршмелоу – 30-40 хвилин.

Глазур з маршмелоу для паски – процес приготування

Викладаємо 200 маршмелоу, 2 столові ложки рослинної олії і 2 столові ложки лимонного соку в посуд, який не боїться вогню, і ставимо на водяну баню. Вогонь повинен бути слабким, щоб зефір не прилип до посуду. Після того як зефір розтане, додаємо 150 грамів цукрової пудри і все добре перемішуємо. Якщо маса буде надто густа, додайте 1 столову ложку лимонного соку. Поки глазур із маршмелоу ще гаряча, наносимо її на паски та посипаємо прикрасами. Для кольору в глазур можна додати харчовий барвник.

Читайте: