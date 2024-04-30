У Чистий четвер заведено не тільки пекти паски та фарбувати яйця, а й готувати оберіг від усіх бід. Йдеться про четвергову сіль, і традиція з нею передається з покоління в покоління. Саме час дізнатися, що таке четвергова сіль, як її приготувати і використовувати, щоб захиститися від лиха.

Що таке четвергова сіль

Багато хто вже знає, що це особливий вид солі, яка також відома своїм запахом, що нагадує сірку або копченість. Однак насиченість аромату дуже слабка, тож її можна відчути, тільки скуштувавши.

У церковних літописах вважається, що цю сіль осквернив Юда під час Таємної Вечері, бо до речовини доторкнувся сам диявол. Щоб позбавити сіль сліду нечисті, її потрібно очищати тільки в Чистий четвер, а потім використовувати цілий рік.

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Як приготувати четвергову сіль удома

За традицією, сіль робиться на вогні – на полум’я потрібно поставити чавунний посуд із сіллю. Врахуйте, що перемішується речовина тільки дерев’яною ложкою.

Якщо немає мангала – помістіть сіль у духовку, запікаючи за температури 180°С 40-60 хвилин. Просто висипте на деко 1 кг солі та додайте до неї житнього борошна, трав або капустяного листя. Щойно сіль стане чорною – вийміть та охолодіть.

Після цього четвергова сіль добре зберігається в герметичній баночці.

Як використовувати четвергову сіль

Насамперед її подають на стіл на Великдень, причому ставити сільницю потрібно в самому центрі. Кожен член сім’ї повинен посолити нею крашанку.

До речі, очистити дім від нечисті можна також за допомогою солі – додайте її у відро з водою, з яким прибираєте.

Якщо хтось хворіє – склянка води з цією четверговою сіллю може допомогти легко перенести хворобу, але це точно не заміна ліків. Сіль також використовували і в посіві, додаючи її до зерна – наші пращури вірили, що врожай від цього буде набагато кращим.

Використовуйте сіль протягом усього року, аж до наступного Великодня.

Ще одна традиція на велике свято – це великодній кошик. Саме час дізнатися, що можна і не можна класти до нього.