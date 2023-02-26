У Прощену неділю, останній день Масляної, який припадає на 26 лютого, прийнято щиро вибачатися і прощати образи.

Це необхідно, щоб зі світом, не таячи образи на ближніх, зустріти Великий піст, який розпочнеться вже 27 лютого.

Перепрошувати треба у всіх, кого могли образити протягом року. Щоправда, не варто сподіватися на свято – воно не змусить людей змінити своє рішення. Останнє слово завжди за тим, хто готовий чи не готовий прощати.

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Людина, яка просить прощення, повинна сказати Вибач мені, якщо зможеш! У відповідь необхідно сказати Бог пробачить, і я прощаю!

Суть цих слів полягає в тому, що Господь пробачив заподіяну образу, і людина зла не тримає. До того ж ми всі грішні, і не здатні самі зрозуміти, кого варто прощати, а кого – ні.

Після Масляної настає Великий піст – один із найсуворіших у церковному календарі. За 48 днів віряни очистять не лише тіло, а й голову від негативних думок, щоб зустріти Великдень правильно. Коли православний та католицький Великдень 2023 – можна дізнатися на Фактах ICTV.