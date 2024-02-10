Піст – це період духовного очищення та помірності для вірян. Дати Великого посту прив’язані до Великодня, який є перехідним святом. 2024 року Великий піст розпочнеться 18 березня і триватиме до 4 травня. Про те, як харчуватися під час Великого посту та які ще є обмеження та правила для вірян, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Які біблійні події символізує Великий піст

Кожній віруючій людині потрібно розуміти, що Великий православний піст – це не просто дієта. Відмова від тваринної їжі та інших спокус символізує події, описані у Новому Завіті.

Після хрещення Ісус Христос усамітнився в пустелі, щоб у молитві та голоді підготуватися до тієї місії, з якою він прийшов на землю. Так Спаситель провів 40 днів, протягом яких диявол спокушав його віру. Цей період символізує Свята чотиридесятниця, яка закінчується напередодні суботи Лазаря.

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Наступні дні посту називаються Страсним тижнем і символізують останні дні земного життя Спасителя, його муки, смерть і поховання, тому останній тиждень посту є найсуворішим.

Які продукти не можна їсти у Великий піст і що дозволено

Під час Великого посту віряни повинні відмовитись від вживання продуктів тваринного походження. Не можна:

м’ясо;

молочні продукти;

яйця.

Дозволено вживати:

фрукти й овочі;

зернові та бобові;

рослинні олії;

гриби;

горіхи;

вино – по суботах і неділях у невеликій кількості;

рибу – у певні дні.

Календар харчування по днях у Великий піст 2024-го

Перший тиждень посту з 18 по 24 березня – Федорова седмиця:

понеділок – слід повністю відмовитися від їжі та пити лише воду;

вівторок, середа, четвер та п’ятниця – можна їсти лише суху їжу (хліб, сіль, овочі та фрукти без термообробки);

субота та неділя – дозволяється гаряча їжа на олії, але порції мають бути маленькими.

Другий тиждень посту з 25 по 31 березня – Хрестопоклонна седмиця:

понеділок, Благовіщення Пресвятої Богородиці – дозволяється їсти рибу;

середа та п’ятниця – можна їсти лише суху їжу;

вівторок та четвер – дозволяються гарячі страви без олії;

субота та неділя – можна їсти гарячу їжу з олією (соняшникова, оливкова, кукурудзяна тощо).

Третій тиждень, четвертий (Похвальна седмиця) та п’ятий тиждень посту з 1 по 28 квітня:

понеділок, середа та п’ятниця – можна їсти лише суху їжу;

вівторок та четвер – дозволяються гарячі страви без олії;

субота та неділя – можна їсти гарячу їжу з олією (соняшникова, оливкова, кукурудзяна тощо).

Шостий тиждень посту з 29 квітня по 4 травня – Квітна седмиця:

понеділок, середа та п’ятниця – можна їсти лише суху їжу;

вівторок та четвер – дозволяються гарячу їжу без олії;

Лазарева субота (напередодні Вербної неділі) – можна їсти рибну ікру.

Вербна неділя (неділя за тиждень до Великодня) – дозволяється їсти рибу та морепродукти;

Сьомий тиждень посту з 29 квітня по 4 травня – Страсна седмиця:

усі дні, крім п’ятниці – лише суха їжа;

Страсна п’ятниця – до винесення плащаниці з храму дозволено лише пити воду.

Такого суворого посту обов’язково повинні дотримуватися служителі церкви. Простим мирянам можна просто їсти пісну їжу і дотримуватися менш суворих правил. Крім того, піст можуть не тримати:

хворі;

солдати;

вагітні жінки;

маленькі діти.

Які заборони діють у Великий піст

Піст – це насамперед період очищення духовного. Тому, крім відмови від тваринної їжі, є й суворі правила поведінки для вірян. У піст заборонено:

вінчатися у церкві;

сваритися та лаятися;

влаштовувати гучні вечірки, веселитися й танцювати;

піддаватися спокусам.

Під час посту віряни повинні стримувати негативні емоції, відвідувати церкву, молитися та дотримуватися скромності.