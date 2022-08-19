Яблучний Спас в Україні православні християни відзначають щорічно 19 серпня. 2022 року свято припадає на п’ятницю.

Саме починати прощатися з літом і готуватися до осені – запасатися всім необхідним, а також поступово закінчувати роботу на городі. Останні дні літа варто провести у компанії близьких чи друзів, поділити радість свят та честь традиції предків, освячуючи яблука та готуючи з них різні пироги та варення.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Яблучним Спасом у СМС, які порадують близьких та друзів. Теплі слова нагадають про важливість свята, а також традиції, які передаються з покоління в покоління.

Зараз дивляться

***

Вітаємо з Яблучним Спасом! Бережіть любов, даруйте в цей день одне одному наливні яблучка, які принесуть удачу в кожен дім.

***

Нехай як стигле яблучко в ваші руки впаде щастя і удача. Підтримки вам від близьких, успіхів на роботі і теплих відносин з коханою людиною! Бажаю багато сил і здоров’я!

***

Вже постигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю прекрасного здоров’я і добрих людей назустріч! Береже вас Господь!

***

Серпень добігає кінця – незабаром настане осінь. Вересень порадує українців величезною кількістю церковних свят. Наприклад, на кінець місяця припадає Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитися з повним календарем церковних свят вересня 2022 можна на Фактах ICTV.