Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Яблучний Спас 2022: найкращі привітання у СМС

19 Серпня 2022, 07:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Яблоки

Яблучний Спас в Україні православні християни відзначають щорічно 19 серпня. 2022 року свято припадає на п’ятницю.

Саме починати прощатися з літом і готуватися до осені – запасатися всім необхідним, а також поступово закінчувати роботу на городі. Останні дні літа варто провести у компанії близьких чи друзів, поділити радість свят та честь традиції предків, освячуючи яблука та готуючи з них різні пироги та варення.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Яблучним Спасом у СМС, які порадують близьких та друзів. Теплі слова нагадають про важливість свята, а також традиції, які передаються з покоління в покоління.

Зараз дивляться

***

Вітаємо з Яблучним Спасом! Бережіть любов, даруйте в цей день одне одному наливні яблучка, які принесуть удачу в кожен дім.

***

Нехай як стигле яблучко в ваші руки впаде щастя і удача. Підтримки вам від близьких, успіхів на роботі і теплих відносин з коханою людиною! Бажаю багато сил і здоров’я!

***

Вже постигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю прекрасного здоров’я і добрих людей назустріч! Береже вас Господь!

***

Серпень добігає кінця – незабаром настане осінь. Вересень порадує українців величезною кількістю церковних свят. Наприклад, на кінець місяця припадає Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитися з повним календарем церковних свят вересня 2022 можна на Фактах ICTV.

Читайте також:
Лунный календарь на ноябрь 2021Період для творчості та втілення планів: місячний календар на вересень 2022

Теги
Привітання Привітання зі святами Яблучний Спас
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь