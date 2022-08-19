Яблучний Спас в Україні православні християни відзначають щорічно 19 серпня. 2022 року свято припадає на п’ятницю.
Саме починати прощатися з літом і готуватися до осені – запасатися всім необхідним, а також поступово закінчувати роботу на городі. Останні дні літа варто провести у компанії близьких чи друзів, поділити радість свят та честь традиції предків, освячуючи яблука та готуючи з них різні пироги та варення.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Яблучним Спасом у СМС, які порадують близьких та друзів. Теплі слова нагадають про важливість свята, а також традиції, які передаються з покоління в покоління.
***
Вітаємо з Яблучним Спасом! Бережіть любов, даруйте в цей день одне одному наливні яблучка, які принесуть удачу в кожен дім.
***
Нехай як стигле яблучко в ваші руки впаде щастя і удача. Підтримки вам від близьких, успіхів на роботі і теплих відносин з коханою людиною! Бажаю багато сил і здоров’я!
***
Вже постигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю прекрасного здоров’я і добрих людей назустріч! Береже вас Господь!
***
Серпень добігає кінця – незабаром настане осінь. Вересень порадує українців величезною кількістю церковних свят. Наприклад, на кінець місяця припадає Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитися з повним календарем церковних свят вересня 2022 можна на Фактах ICTV.