19 серпня православні християни відзначають Яблучний Спас. Це свято символізує настання осені – незабаром природа змінюватиметься з наближенням холодів.

Історія свята

У це свято заведено вшановувати Ісуса Христа – недарма Яблучний Спас також має й інші назви. Серед них – Спас на горі. 19 серпня за 40 днів до розп’яття Христа, Ісус разом зі своїми трьома учнями пішов на гору Фавор, де заявив про свою добровільну мученицьку смерть з подальшим преображенням. Вони переконалися, що він справді Бог, і це зміцнило їхню віру. Петро настільки добре почувався у присутності Ісуса, що захотів залишитись на горі. Після цього апостолам було наказано зібрати яблука, щоб освятити їх у церкві.

Свято нагадує кожному з нас, що кожна людина може пережити власне перетворення на шляху до самовдосконалення.

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Традиції свята

Яблучний спас може похвалитися не лише багатою історією, а й величезною кількістю традицій, яких наші предки дотримувались упродовж століть.

Наприклад, вживати до Спаса яблука заборонено – на свято це вважається гріховною їжею. Традиція бере свій початок з історії Адама та Єви, коли було з’їдено яблуко з Древа Пізнань.

Але з 19 серпня ці соковиті плоди можна їсти – їх перед цим обов’язково святять у церкві. Наші пращури вірили, що якщо загадати бажання і з’їсти яблуко – воно неодмінно здійсниться.

Спас також символізує майбутню зміну природи – саме час запасатися різними солодощами на зиму, щоб чай пився приємніше. Наприклад, можна зробити варення, а якщо хочеться насолодитися яблуками прямо зараз – компот.

Накривати на святковий стіл можна лише ввечері – до цього не варто займатися важкою фізичною працею, але виняток можна зробити для збирання яблучного врожаю.

Багато наших предків молилися Богові цього вечора, просячи допомоги у справах і захисту від нечистої сили. Заохочується також і допомога своїм ближнім – роздавати їжу, милостиню, а також не відмовляти у проханні.